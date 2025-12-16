VN-Index 'lật mặt'

VN-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm trong phiên sáng nay nhưng đã đảo chiều tăng mạnh hơn 33 điểm trong phiên giao dịch buổi chiều, kéo chỉ số lên sát ngưỡng 1.680 điểm.

VN-Index trải qua phiên biến động mạnh nhưng đóng cửa với mức tăng hơn 33 điểm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao dịch đầy biến động ngày 16/12, phản ánh rõ trạng thái giằng co dữ dội trong tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi ngày điều chỉnh mạnh.

Đầu phiên sáng, VN-Index mang theo tâm lý thận trọng của những cú rơi trước đó, dòng tiền tỏ ra dè dặt và chỉ số dành phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ.

Trong bối cảnh thiếu vắng các cổ phiếu trụ cũng như nhóm ngành đủ sức dẫn dắt, VN-Index liên tục loay hoay dưới tham chiếu và gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực hồi phục. Áp lực bán vẫn hiện hữu khiến chỉ số có thời điểm lùi sâu, mức giảm được duy trì quanh vùng 13-15 điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy dù xuất hiện nhưng chưa đủ để xoay chuyển cục diện trong phiên sáng.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra ngay từ đầu phiên chiều khi bức tranh thị trường đảo chiều hoàn toàn. Dòng tiền lớn nhập cuộc mạnh mẽ, lan tỏa trên diện rộng ở hầu hết nhóm ngành, từ cổ phiếu vốn hóa lớn cho tới vừa và nhỏ. Lực cầu gia tăng nhanh chóng đã kéo VN-Index bật tăng, xóa sạch mức giảm trước đó và thậm chí có thời điểm chỉ số tăng gần 43 điểm.

Cùng với đà hồi phục của chỉ số, thanh khoản thị trường cũng cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong phiên chiều. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 27.000 tỷ đồng , tăng tới 30% so với phiên liền trước, phản ánh sự quay trở lại tương đối mạnh của dòng tiền và phần nào cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đã được củng cố sau nhịp điều chỉnh sâu.

Kết phiên, VN-Index tăng 33,17 điểm (+2%) lên 1.679,18 điểm; HNX-Index tăng 5,71 điểm (+2,3%) lên 255,08 điểm; UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (-0,2%) xuống 118,3 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về phía tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 517 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần), 875 mã giữ tham chiếu và 212 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng cho thị trường khi có tới 26 mã tăng giá, chỉ 2 mã đứng tham chiếu và 2 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng hơn 40 điểm, lên mức 1.909 điểm, góp phần đáng kể vào mức tăng chung của VN-Index.

VN-Index tăng mạnh hơn 33 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index bật tăng mạnh trong phiên hôm nay đến từ sự đồng thuận rõ nét của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ trong rổ VN30. Dòng tiền tập trung mạnh vào VPL (tăng trần), VHM (+2,7%), HDB (tăng trần), TCB (+3,1%), CTG (+2,6%), MWG (+5,5%), VPB (+2,7%), MBB (+3%), GAS (+3,5%) và BSR (tăng trần).

Ở chiều ngược lại, áp lực kéo giảm chỉ số vẫn hiện hữu tại một số cổ phiếu, dù mức độ ảnh hưởng không đủ lớn để làm lu mờ đà tăng chung. Đáng chú ý nhất là VCK của nhà môi giới chứng khoán VPS khi cổ phiếu này giảm tới 15,3%, dẫn đầu nhóm tác động tiêu cực lên VN-Index cùng DGC (giảm sàn), GEE (-2,7%), BCM (-0,8%), KOS (-5,2%), QCG (giảm sàn), STG (-6,8%), PGI (-6,3%), BBC (giảm sàn) và SVC (-3,8%).

Với riêng cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS, phiên hôm nay đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên HoSE sau khi 1,48 tỷ cổ phiếu chính thức niêm yết. Áp lực bán mạnh ngay trong phiên đầu tiên đã khiến thị giá VCK dừng ở mức 50.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 15% so với mức tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này kéo quy mô vốn hóa của doanh nghiệp giảm mạnh 13.500 tỷ đồng , xuống còn 75.300 tỷ đồng .

Về giao dịch của khối ngoại, sau phiên mua ròng mạnh tay trước đó, nhà đầu tư nước ngoài quay lại trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 126 tỷ đồng hôm nay. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các mã vốn hóa lớn như VIC (- 166 tỷ đồng ), VCB (- 153 tỷ đồng ), DGC (- 122 tỷ đồng ).

Trong khi đó, TCX được gom 147 tỷ đồng , MWG (+ 113 tỷ đồng ), VIX (+ 85 tỷ đồng ).