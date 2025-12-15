VN-Index không giữ được sắc xanh phiên đầu tuần

Cú điều chỉnh mạnh của cổ phiếu Vinpearl trở thành tâm điểm phiên đầu tuần, khi VPL mất hơn 1/4 giá trị chỉ sau một tuần, kéo vốn hóa “bốc hơi” hơn 40.000 tỷ đồng.

Bức tranh toàn thị trường ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Ảnh: VPL.

Sau tuần giao dịch trước đó khiến VN-Index mất hơn 94 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên đầu tuần mới trong trạng thái dè chừng rõ rệt. Tâm lý thận trọng bao trùm ngay từ đầu phiên khi chỉ số liên tục rung lắc mạnh quanh mốc tham chiếu, phản ánh sự giằng co gay gắt giữa bên mua và bên bán sau cú điều chỉnh sâu.

Diễn biến tích cực chỉ thực sự xuất hiện sau hơn một giờ giao dịch, khi VN-Index bất ngờ bật tăng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã thuộc nhóm nguyên vật liệu, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp và năng lượng đồng loạt hồi phục, giúp chỉ số có thời điểm leo dốc khá nhanh. Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu mang tính kỹ thuật, chủ yếu đến từ hoạt động bắt đáy ngắn hạn thay vì sự cải thiện thực chất của dòng tiền.

Sang phiên chiều, áp lực bán quay trở lại và tiếp tục kiểm tra sức chịu đựng của thị trường. Dù vậy, lực cung không quá quyết liệt, trong khi một bộ phận nhà đầu tư vẫn tranh thủ giải ngân thăm dò ở những cổ phiếu đã giảm sâu trước đó. Điều này giúp VN-Index thu hẹp đáng kể biên độ giảm và tránh được một phiên lao dốc mạnh như những ngày trước.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn của thị trường. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ và tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế, dòng tiền duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 20.700 tỷ đồng , giảm 24% so với phiên cuối tuần trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát là chủ yếu.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,88 điểm (-0,1%) xuống 1.646,01 điểm; HNX-Index giảm 0,72 điểm (-0,3%) xuống 249,37 điểm; UPCoM-Index giảm 0,71 điểm (-0,6%) xuống 118,55 điểm.

Bức tranh toàn thị trường ghi nhận sự phân hóa nhẹ, song độ rộng vẫn nghiêng về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 302 mã tăng (gồm 14 mã tăng trần), 896 mã giữ tham chiếu và 405 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Trái ngược với diễn biến chung, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 lại đóng vai trò điểm tựa cho thị trường khi có tới 15 mã tăng giá, 6 mã đứng tham chiếu và chỉ 9 mã giảm. Nhờ đó, VN30-Index tăng gần 3 điểm lên mức 1.869 điểm, góp phần hạn chế đà suy yếu của chỉ số chính.

Thị giá VPL đã giảm 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index giữ được thế cân bằng trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với sự nổi bật của VPB (+3,6%), TCX (+6,6%), BSR (tăng trần), VNM (+3%), VRE (+5,3%), GAS (+1,3%), HPG (+1%), HVN (+1,9%), STB (+1,7%) và GVR (+1,2%).

Mặt khác, nhóm cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên thị trường gồm VPL (giảm sàn), VHM (-1,7%), VIC (-0,8%), LPB (-3,2%), GEE (-5,1%), VPX (-4%), MBB (-1%), MWG (-1%), EIB (-2,7%) và KDH (-3%) dẫn đầu.

Sau chuỗi tăng giá ấn tượng, cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt leo dốc. Trong đó, cổ phiếu VPL của Vinpearl là thiệt hại nặng nhất khi đã giảm 36% trong vòng một tuần trở lại đây.

Hiện thị giá VPL đang neo ở mốc 78.800 đồng/đơn vị, thấp nhất gần một tháng qua. Vốn hóa của nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cũng vì thế mà giảm hơn 40.000 tỷ đồng xuống còn 141.300 tỷ đồng .

Khối ngoại phát tín hiệu tích cực khi đẩy mạnh mua ròng 660 tỷ đồng , tập trung tại các mã TCX (+ 168 tỷ đồng ), VIX (+ 153 tỷ đồng ), HPG (+ 135 tỷ đồng ) và VPB (+ 103 tỷ đồng ).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC bị chốt lời 246 tỷ đồng , MBB (- 89 tỷ đồng ), MSN (- 75 tỷ đồng ).