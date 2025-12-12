Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index rơi thẳng đứng, 'thổi bay' hơn 10 tỷ USD

  • Thứ sáu, 12/12/2025 16:03 (GMT+7)
VN-Index chứng kiến phiên lao dốc mạnh nhất gần 3 tháng trong ngày 12/12, mất hơn 52 điểm khi áp lực bán lan rộng và nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu.

Sắc đỏ phủ kín bảng điện tử trong ngày VN-Index giảm hơn 52 điểm. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch (12/12) tồi tệ nhất trong gần 2 tháng, nối dài chuỗi giảm sâu và đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối.

Sau 3 phiên lao dốc liên tiếp trước đó khiến VN-Index giảm tổng cộng 54 điểm, dòng tiền của nhà đầu tư đã trở nên dè chừng, hạn chế giải ngân và ưu tiên đứng ngoài quan sát.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên. Lệnh xả ồ ạt từ các nhà đầu tư khiến các cổ phiếu đồng loạt bị ép xuống dưới tham chiếu, kéo VN-Index trượt khỏi mốc 1.700 điểm chỉ sau ít phút giao dịch.

Suốt cả buổi sáng, chỉ số VN-Index gần như không có cơ hội phục hồi khi biên độ giảm liên tục xoay quanh 17-20 điểm, tập trung mạnh nhất tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc bất động sản, xây dựng, đầu tư công.

Đà bán tháo không dừng lại khi bước sang phiên chiều. Phe bán hoạt động sôi nổi, lan rộng sang cả những nhóm cổ phiếu vốn được xem là trụ đỡ như tài chính - ngân hàng, tiêu dùng, năng lượng, nguyên vật liệu. Tình trạng mất cân bằng cung - cầu đẩy VN-Index vào trạng thái rơi tự do, có thời điểm cắm xuống tận vùng 1.646 điểm, mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên 28.000 tỷ đồng tính trên cả 3 sàn. Tuy nhiên, sự gia tăng này phần lớn đến từ hoạt động thoát hàng, cắt lỗ. Điều này càng cho thấy tâm lý né tránh rủi ro đã chi phối gần như toàn bộ thị trường.

Kết phiên, VN-Index giảm 52,01 điểm (-3,1%) xuống 1.646,89 điểm; HNX-Index giảm 5,78 điểm (-2,3%) xuống 250,09 điểm; UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (-0,6%) xuống 119,26 điểm. Tổng cộng, vốn hóa trên cả 3 chỉ số thiệt hại 254.000 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ USD.

Sắc xanh gần như biến mất trên bảng điện tử hôm nay. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 665 mã giảm (gồm 58 mã giảm sàn), 733 mã giữ tham chiếu và 204 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần).

Điểm nhấn tiêu cực nhất thuộc về rổ cổ phiếu VN30 khi có tới 29/30 mã giảm giá, chỉ duy nhất BCM duy trì mức tăng nhẹ. Chỉ số đại diện rổ này vì vậy rơi hơn 57 điểm, khép lại ngày ở mức 1.867 điểm.

vn-index anh 1

VN-Index giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Áp lực khiến thị trường lao dốc trong phiên hôm nay chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vin”. Đây là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số nhiều phiên gần đây.

Trong đó, VHM và VPL đồng loạt rơi xuống mức giá sàn, trong khi VIC cũng không tránh khỏi xu hướng chung khi giảm 1,4%.

Đáng chú ý, trong 4 phiên gần nhất, lực kéo khiến VN-Index liên tục đi xuống đều xuất phát từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Trong đó, thị giá VIC đã giảm 6% giai đoạn này, VHM mất 15%, VRE rơi 17%, còn VPL thậm chí đã giảm tới 20%... trở thành những cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số chính.

Không chỉ nhóm bất động sản, loạt cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng trụ cột cũng đồng loạt bị bán mạnh, điển hình có TCB (-4,2%), MBB (-3,4%), VCB (-1,4%), HDB (-4,9%), MWG (-4,6%), GVR (-5,1%).

Chiều ngược lại, dù có một vài cổ phiếu tăng giá khá ấn tượng như PNJ (+2,1%), BMP (+3,7%), QCG tăng trần, TMS (+2,5%), SGT (+4,3%), PDN (+2%), BCM (+0,2%), NNC (+4,6%), PAN (+0,9%) hay TDP (+2%), nhưng mức tăng này quá nhỏ bé so với quy mô sụt giảm của nhóm vốn hóa lớn.

Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực bán, ghi nhận tổng giá trị bán ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên. VIC tiếp tục là tâm điểm khi bị xả tới 182 tỷ đồng, VCB (-105 tỷ đồng), ACB (-96 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại giải ngân mang tính chọn lọc hơn, tập trung gom HPG với khoảng 88 tỷ đồng, VRE (+62 tỷ đồng), SSI (+59 tỷ đồng).

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp

Sau khi tăng hơn 90 điểm từ 9 phiên đi lên liên tiếp, chỉ sau 3 phiên giảm gần nhất, VN-Index đã đánh mất gần 60% thành quả tích lũy.

23 giờ trước

Việt Nam vừa có thêm doanh nghiệp tỷ USD

Ngày 11/12, VPBankS chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ USD).

25:1490 hôm qua

VN-Index lao dốc

Thị trường chứng khoán ngày 10/12 trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất trong vòng một tháng khiến VN-Index giảm mạnh tới 28,19 điểm.

16:31 10/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

