Tiến độ đường ven biển hơn 7.000 tỷ của TP.HCM

Tuyến đường ven biển hiện hữu nối TP.HCM với Lâm Đồng đã được xây dựng gần 20 năm trước. Tháng 6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khởi công nâng cấp đường ven biển này lên 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong ảnh là tuyến đường Trường Sa dài hơn 8 km nối xã đảo Long Sơn với phường 12, TP Vũng Tàu (cũ) đã được mở rộng 6 làn xe.

Dự án được chia làm 11 đoạn thành phần, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng với chiều dài gần 77 km, được mở rộng 6-8 làn xe. Đây là công trình giao thông quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía đông TP.HCM.

Nút giao với Quốc lộ 51 đã hoàn thành mở rộng lên 8-10 làn xe. Hệ thống biển báo, vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ đã được thi công hoàn thiện.

Sau gần hai năm thi công, hạng mục cầu Cây Khế 2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt cầu và đã thảm nhựa hai đầu đường dẫn. Trên công trường, hàng chục công nhân và máy móc thi công khẩn trương các hạng mục còn lại như lan can, dải phân cách, hệ thống chiếu sáng.

Đoạn đường từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp băng qua khu vực đầm lầy, ao hồ nuôi trồng thủy sản đã hình thành hướng tuyến, đang trong giai đoạn cấp phối đá dăm và thảm nhựa được nhiều đoạn.

Tại nút giao giữa ĐT994 và đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Cạnh đó, cầu Cửa Lấp 2 nối phường Vũng Tàu và xã Long Đất được đầu tư xây mới song song với cầu hiện hữu cũng đã đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch, các cầu Gò Găng, Chà Và nối Vũng Tàu với xã đảo Long Sơn nằm trên tuyến sẽ giữ nguyên. Một số cầu như sông Rây 2, Cửa Lấp 2, Cây Khế... được xây mới song song cầu hiện hữu.

Đoạn đường qua Đèo Nước Ngọt đang được nhà thầu mở rộng bằng phương pháp xây dựng cầu cạn.

Để thực hiện công trình này, nhà thầu đã bố trí mũi thi công, tập trung vào việc khoan cọc khoan nhồi, nhằm đảm bảo kết cấu vững chắc cho công trình. Theo ghi nhận vào đầu tháng 10, hàng loạt trụ cầu tại đây đã được lao lắp dầm và hoàn thiện phần bê tông bản mặt cầu.

Đoạn đường qua thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất (cũ) đã hoàn thành mở rộng lên 6 làn đường, hệ thống biển báo và vỉa hè được lắp đặt hoàn chỉnh.

Cách đó khoảng 30 km, đoạn đường chạy qua một khu nghỉ dưỡng ở xã Bình Châu đã được mở rộng lên 8 làn xe bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Khi dự án hoàn thành, nó sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo nên hành lang kinh tế nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Sau hơn hai năm thi công, cầu Phước An đoạn qua TP.HCM đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, trụ chính T38 của dự án đang dược tiến hành căng dây cáp thứ 3.

