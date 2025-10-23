Đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM có kịp thông xe năm nay?

Ban Giao thông TP.HCM cho biết đến nay, tiến độ toàn dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đạt 63%; đơn vị thi công đang tăng tốc để đảm bảo mục tiêu thông xe ngày 19/12.

Hiện trạng dự án Vành đai 3 qua TP.HCM, đoạn qua TP Thủ Đức cũ hồi tháng 6, sắp được thông xe cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/10, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có văn bản cung cấp thông tin về sự cố nhánh A gói thầu XL1 (thuộc dự án thành phần 1 Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM) bị dịch chuyển và tiến độ toàn dự án.

Công trình nhánh A của gói thầu XL1 nằm trong tổng thể nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) và đường Vành đai 3 TP.HCM. Ban Giao thông cho hay trong quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu của nhánh, các bên ghi nhận có hiện tượng lún cục bộ tại chân tường chắn đất có cốt (khoảng 35 m dài), nằm trong phạm vi tường chắn có chiều cao từ 6 m trở lên.

Theo Ban Giao thông, ngay khi phát hiện vấn đề kỹ thuật trên, các bên đã dừng ngay các hoạt động thi công liên quan đến kết cấu nhánh A và tiến hành dỡ bỏ vật liệu đắp sau mố cầu để hạn chế các ảnh hưởng lên kết cấu lân cận. Đồng thời, các đơn vị đã khẩn trương phối hợp rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế phát sinh vấn đề tương tự tại phạm vi đường đầu cầu có chiều cao đắp lớn.

Hiện, hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh hạng mục đường đầu cầu của gói thầu XL1 đã được chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định theo quy định.

Về tiến độ tổng thể toàn dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đến nay đạt khoảng 63%. Để đảm bảo mục tiêu thông xe tuyến chính ngày 19/12, Ban Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức tăng ca đêm, "3 ca, 4 kíp" và bám sát tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, ngày 19/12, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh Ramp lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn). Đến 30/4/2026, toàn bộ 14,7 km cầu cạn sẽ đồng bộ thông xe cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn Bình Dương cũ).

Đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ, các đơn vị cũng sẽ thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6 km vào ngày 19/12 và thông xe chính thức toàn bộ 32,6 km phần cao tốc ngày 30/4/2026.