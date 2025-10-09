100 ngày nước rút, Vành đai 3 TP.HCM có kịp thông xe cuối năm nay?

Sau khi khi ký cam kết thi đua 100 ngày phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến dự án Vành đai 3 TP.HCM, do đó các đơn vị thi công đang tăng tốc để hoàn thành vào ngày 19/12.

Dự án Vành đai 3 qua TP.HCM, đoạn qua TP Thủ Đức cũ hồi tháng 6, được thiết kế là đường trên cao, 4 làn xe trong giai đoạn 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 9/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) có văn bản thông tin về tiến độ, cùng với công tác giải ngân vốn của dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.HCM

Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đang tăng tốc triển khai thi công 10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng.

Ngày 19/9, Ban Giao thông đã chủ trì, tổ chức ký kết giao ước thi đua 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Theo đó, các nhà thầu và tư vấn giám sát cùng nhau ký cam kết tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Mai Văn Chính ngày 1/10.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh Ramp lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn) vào ngày 19/12. Đến 30/4/2026, toàn bộ 14,7 km cầu cạn sẽ đồng bộ thông xe cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn Bình Dương cũ).

Đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ, các đơn vị sẽ thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6 km vào ngày 19/12 và thông xe chính thức toàn bộ 32,6 km phần cao tốc ngày 30/4/2026.

Đầu tháng 9, dự án gặp tình trạng khan hiếm vật liệu.Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các Phó thủ tướng và sự hỗ trợ của UBND TP.HCM, các sở, ngành và các tỉnh có mỏ khoáng sản trong khu vực, đến nay vấn đề này cơ bản đã được giải quyết, theo Ban Giao thông TP.HCM.

Đối với cát đắp nền, hiện có 16 mỏ (ở Vĩnh Long, Đồng Tháp) phân bổ cho dự án với tổng công suất khoảng 3,9 triệu m3, đủ nguồn theo nhu cầu còn lại của dự án.

Đối với đá xây dựng, hiện có 9 mỏ (ở Đồng Nai, Bình Dương cũ) phân bổ cho dự án năm 2025 với tổng trữ lượng khoảng 1,55 triệu m3, đảm bảo nguồn đá theo nhu cầu dự án trong năm 2025, khối lượng còn lại sẽ phân bổ trong năm 2026.

Tuy nhiên, ở những tháng cuối năm, khi các dự án đều tăng tốc thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành, ví dụ như sân bay Long Thành, các cao tốc trục dọc, trục ngang do các ban của Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, khiến khối lượng huy động đá rất lớn.

Do đó, TP.HCM kiến nghị UBND Đồng Nai và các vùng lân cận chỉ đạo các mỏ đá trên địa bàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cung cấp đủ đá xây dựng theo nhu cầu, nhằm bảo đảm tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM theo chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo UBND TP.HCM.

Hướng tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua các tỉnh TP.HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai, Long An cũ.

Về tình hình giải ngân vốn, Ban Giao thông TP.HCM đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 được 8.191/ 17.101 tỷ đồng , đạt tỷ lệ 48% so với kế hoạch vốn được giao, dự kiến giải ngân năm 2025 đạt 100% vốn kế hoạch.

Riêng dự án thành phần 1 Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đến hết tháng 9, lũy kế giải ngân đạt 2.619/ 4.481 tỷ đồng . Công tác giải ngân đang được chủ đầu tư bám sát từng tháng đảm bảo theo kế hoạch được lãnh đạo thành phố giao.

Trong các tháng cuối năm và tháng 1/2026, chủ đầu tư sẽ tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân dự án, phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao.

Ban Giao thông cho hay để đạt được mục tiêu trên, chủ đầu tư đã chủ động, linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp như đẩy nhanh công tác thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, áp dụng giải pháp tạm thanh toán một số cấu kiện, vật tư đã huy động về công trường, đáp ứng yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật; điều chỉnh tỷ lệ thu hồi tạm ứng...