Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn

|
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, dài 53 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được chia làm 3 phần: Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km là dự án thành phần 3. Trong ảnh là nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
|
Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews thời điểm giữa tháng 10, đoạn đầu vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở khu vực giao với đường Võ Nguyên Giáp thuộc dự án thành phần 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) đang được nhà thầu khẩn trương thi công.
|
Nhiều máy móc tập trung lu lèn nền, đổ đá, thi công cầu vượt tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Theo báo cáo của chù đầu tư, dự án thành phần 1 gồm 2 gói thầu xây lắp chính với 8 đơn vị thi công. Tính đến nay, 2 gói thầu chính đạt sản lượng thi công 51%, chậm 17% so với kế hoạch; có 3 nhà thầu vượt tiến độ và 5 nhà thầu chậm tiến độ so với yêu cầu.
|
Tại gói thầu XL 21 (Km6+200 - Km16+000) đoạn qua xã Long Đức, huyện Long Thành, đơn vị thi công đã thảm nhựa được nhiều km.
|
Trên tuyến chính, nhà thầu cũng đã lắp đặt hệ thống hộ lan, dải phân cách, biển chỉ dẫn...
|
Tại dự án thành phần 2 đoạn qua huyện Long Thành cũ, các nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, thiết bị, phương tiện cơ giới làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Trong ảnh là nút giao giữa hai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thành hình, các lối lên xuống, đường dẫn đã được thảm nhựa, thi công bản mặt cầu.
|
Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được yêu cầu hoàn thành vào ngày 19/12, góp phần hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.
|
Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương, đến nay các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đã cơ bản được tháo gỡ. Tiến độ hoàn thành dự án hiện hoàn toàn phụ thuộc vào khâu tổ chức thi công.
|
Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tiến độ dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch cam kết do một số nguyên nhân chính như lãnh đạo chưa quan tâm thỏa đáng, chỉ đạo quyết liệt để bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị cho công trường.
|
Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt trong tháng 10, đồng thời công bố giá vật liệu, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh giá hợp đồng.
|
Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ban Quản lý dự án 85 được giao kiểm soát chặt chẽ, không để các nhà thầu tự ý đưa máy móc, thiết bị ra khỏi công trường khi chưa hoàn thành dự án.
|
Ngoài ra, các nhà thầu đáp ứng tốt kế hoạch như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, CTCP Trường Long, Công ty TNHH ĐTXD Dacinco... khi có yêu cầu cần tiếp nhận lại một phần khối lượng của một số đơn vị chậm tiến độ, cũng như chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.