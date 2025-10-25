Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn

Ngoài ra, các nhà thầu đáp ứng tốt kế hoạch như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, CTCP Trường Long, Công ty TNHH ĐTXD Dacinco... khi có yêu cầu cần tiếp nhận lại một phần khối lượng của một số đơn vị chậm tiến độ, cũng như chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của dự án.