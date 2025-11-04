Cận cảnh gần 13 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM chạy xuyên khu đô thị

Dự án Vành đai 3 qua TP.HCM có chiều dài hơn 47 km, trong đó gần 14 km đoạn qua TP Thủ Đức được thiết kế là đường trên cao, 4 làn xe trong giai đoạn 1. Tuyến đường này bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua TP Thủ Đức (cũ) và kết thúc tại nút giao Tân Vạn. Trong ảnh là nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM.