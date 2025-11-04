Cận cảnh gần 13 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM chạy xuyên khu đô thị

|
Dự án Vành đai 3 qua TP.HCM có chiều dài hơn 47 km, trong đó gần 14 km đoạn qua TP Thủ Đức được thiết kế là đường trên cao, 4 làn xe trong giai đoạn 1. Tuyến đường này bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua TP Thủ Đức (cũ) và kết thúc tại nút giao Tân Vạn. Trong ảnh là nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM.
|
Hướng tuyến Vành đai 3 TP.HCM.
|
Về tiến độ tổng thể, dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đến nay đạt khoảng 63%. Nếu duy trì nhịp độ thi công hiện tại, toàn bộ đoạn đường này, gồm cả phần cầu cạn và cao tốc, sẽ hoàn thành và có thể đưa vào khai thác trong năm 2026.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào cuối tháng 10, đường Vành đai 3 đoạn chui qua cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được khẩn trương thi công nền đường, cấp phối đá dăm và lao lắp dầm cầu.
|
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản liền mạch.
|
Hiện tại, chỉ còn khoảng hơn 1 km đoạn gần khu đô thị Đông Tăng Long đang chờ được lao lắp dầm.
|
Cách đó không xa, cầu song hành bắt qua rạch Trau Trảu đã hoàn thiện bê tông mặt cầu, chờ đắp đường dẫn.
|
Công nhân và máy móc thi công kết cấu cốt thép và bơm bê tông bản mặt cầu đoạn gần khu đô thị Vinhomes Grand Park.
|
Dự án Vành đai 3 đi qua đại đô thị Vinhomes Grand Park thuộc gói thầu XL3 có tiến độ nhanh nhất, đạt hơn 77,7% vào thời điểm đầu tháng 10.
|
Đoạn cầu cạn dài hàng km đã được kết nối liền mạch đi xuyên qua hàng chục tòa nhà cao tầng của khu đô thị Vinhomes Grand Park. Hiện tại, giá các căn hộ ở đây dao động từ 40 triệu đến 80 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và diện tích.
|
Theo kế hoạch, ngày 19/12, Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức (cũ) sẽ thông xe kỹ thuật 12,8/14,7 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn). Trong ảnh là cầu Đồng Tròn trên tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đã được lao lắp dầm và thi công cốt thép bản mặt cầu.
|
Để đảm bảo mục tiêu thông xe tuyến chính dài 12,8 km vào ngày 19/12, Ban Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức tăng ca đêm, "3 ca 4 kíp" và bám sát tiến độ dự án.
|
Đến 30/4/2026, gần 2 km cầu cạn còn lại sẽ được thông xe đồng bộ cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ).
|
Trong ảnh là nút giao Tân Vạn - điểm kết thúc của dự án Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) - cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay.
|
Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành, các nhịp dầm chuẩn bị được lắp đặt, đây là nút giao 3 tầng phức tạp, lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM.
|
Trên công trường, hàng trăm kỹ sư và công nhân đang tất bật thi công các phần móng, bệ và thân trụ cầu cạn, lao lắp dầm cầu.
|
Tổng tuyến Vành đai 3 TP.HCM dài 76,3 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh với vốn đầu tư 75.378 tỷ đồng.
|
Dự kiến sau khi hoàn thành, đường Vành đai 3 trên cao sẽ gia tăng khả năng kết nối giữa các khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh của TP.HCM.
|
Theo chủ đầu tư, hiện 10 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai bám sát tiến độ, với cam kết huy động nguồn lực tối đa để làm bù thời gian chậm (do nhiều yếu tố nguồn vật liệu, di dời hạ tầng, nhà thầu chậm...), đảm bảo hoàn thiện toàn tuyến vào giữa năm 2026.
