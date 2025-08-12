Bộ Tài chính đề nghị hợp tác trong lĩnh vực tiền số với Hàn Quốc

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng mong muốn nhận được sự phối hợp của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc trong phát triển hạ tầng công nghệ thị trường vốn của Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng mong muốn Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán, tiền số. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/8, đoàn công tác của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol. Buổi làm việc nằm trong các hoạt động bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.

Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, kinh tế, đầu tư và là nước cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam tại châu Á. Hàn Quốc cũng hỗ trợ tài chính cho Việt Nam thông qua nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế và Quỹ Xúc tiến Kinh tế do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc triển khai, với số vốn cam kết giai đoạn 2024-2030 là 4 tỷ USD .

Người đứng đầu Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi chuyên môn trong quản lý Nhà nước về kinh tế, tài chính, đặc biệt về tài trợ vốn vay, viện trợ.

Bộ trưởng mong muốn hai nước hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán, tiền số; mong nhận sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc để việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao, cũng như mong muốn chính phủ Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên Việt Nam những khoản vay ODA ưu đãi cao.

Bộ trưởng Thắng kỳ vọng trong tương lai, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong quản lý Nhà nước về phát triển thị trường tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol. Ảnh: UBCK.



Đồng thời mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán, cũng như nhận được sự phối hợp của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông qua các hình thức hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng công nghệ thị trường vốn.

Về phía Hàn Quốc, ông Koo Yun Cheol đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngân hàng Hàn Quốc hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc sẵn sàng tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn, có tính lan toả cao mà Việt Nam đang chuẩn bị triển khai.

Ông Koo Yun Cheol tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực trong tinh gọn bộ máy, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương cảm ơn Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã hỗ trợ quá trình xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam; mong muốn cơ quan quản lý Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo, quản lý giám sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol đã nhất trí sẽ duy trì trao đổi, đối thoại song phương, cùng nỗ lực để đạt hiệu quả hợp tác cao nhất, kỳ vọng sẽ tiếp tục gặp và làm việc vào tháng 10 khi Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025.

Những năm gần đây, thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã có những phát triển vượt bậc. Kim ngạch song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD . Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là quốc gia tài trợ ODA song phương lớn thứ 2 ở châu Á cho Việt Nam.