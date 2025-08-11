3 Bộ phải báo cáo chính sách tài khóa, tiền tệ, xuất khẩu trước 20/8

Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công Thương phải báo cáo Chính phủ về định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, xuất nhập khẩu giai đoạn 2025-2026 trước ngày 20/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và Hội nghị trực tuyến với địa phương.

Nghị quyết nêu rõ các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực và tác động đối với kinh tế - xã hội nước ta để phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5%

Với mục tiêu đạt tăng trưởng GDP ở mức 8,3-8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%; ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thường trực Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Bên cạnh đó, NHNN được giao nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất; đa dạng hóa các kênh cung ứng ngoại tệ, ổn định giá trị đồng Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm nay tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ Tài chính phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên để hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc khu...

Song song, Bộ Tài chính cần tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8 để triển khai ngay Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, bảo đảm đưa vào hoạt động của trung tâm này tại TP.HCM và Đà Nẵng trong năm nay.

Đặc biệt, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, phương án, định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, xuất nhập khẩu và các chính sách khác từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026. Các đơn vị phải báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/8.

Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay

Trong Nghị quyết, Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết quý III đạt trên 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay.

Song song, các đơn vị này phải tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tổng số dự án nguồn ngân sách Trung ương không quá 3.000 dự án (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới); bảo đảm kịp thời giải ngân trong những tháng cuối năm...

Chính phủ yêu cầu các đơn vị tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy, giải quyết khó khăn các dự án đầu tư ngoài Nhà nước; tiếp tục đăng ký các dự án, công trình đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khởi công, khánh thành vào ngày 19/8 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Về công tác rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương trình Bộ Tài chính trước ngày 15/8.

Trong khi đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của các bộ, ngành, địa phương về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm nay theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan, địa phương liên quan phải đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không còn nhu cầu sử dụng vốn, hoàn trả ngân sách Trung ương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.