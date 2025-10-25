Diễn biến mới ở dự án Viva Park khiến Chủ tịch LDG vướng lao lý

Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM quyết định giữ nguyên nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự của LDG - bị đơn dân sự trong vụ án theo bản án sơ thẩm ngày 28/4 của TAND tỉnh Đồng Nai.

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) công bố, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã có bản án phúc thẩm về vụ án liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61 (tên thương mại là Viva Park) ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (nay là xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, tòa phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự của LDG - bị đơn dân sự trong vụ án theo bản án sơ thẩm ngày 28/4/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, tòa phúc thẩm kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục xem xét các hồ sơ và sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với dự án Viva Park theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 28/4 đã tuyên LDG có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ tiền đã thu của khách hàng. Bản án cũng thể hiện nội dung việc hoàn trả khoản tiền thu từ khách hàng trong giai đoạn thi hành án có thể thực hiện theo thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.

Tại phiên toà, LDG cho biết nguyện vọng của đa số khách hàng là mong muốn được tiếp tục nhận nhà tại dự án và mong cơ quan Nhà nước tạo điều kiện để công ty hoàn thiện pháp lý và tiếp tục bàn giao nhà cho khách hàng.

Hiện trạng dự án Viva Park.

Do đó, công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng nhằm sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý để LDG có thể tiếp tục triển khai dự án Viva Park.

Đối với những khách hàng muốn tiếp tục nhận nhà tại dự án, công ty sẽ thỏa thuận giữ nguyên giá trị hợp đồng. Khi đủ các điều kiện pháp lý, công ty sẽ ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà cho khách hàng.

Đối với khách hàng mong muốn nhận lại tiền đã thanh toán, công ty sẽ tiếp nhận yêu cầu và giải quyết theo đúng quy định của bản án

Phía LDG khẳng định thời điểm xảy ra sai phạm, dự án đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân, có chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đã có phê duyệt chuyển mục đích đất lúa, phê duyệt quy hoạch 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy...

Tính đến nay, LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc với 359 với khách hàng để hứa bán các căn nhà trong dự án. Trong đó, hơn 320 khách hàng kiến nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để công ty hoàn thành.

Tại phiên tòa ngày 28/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG) 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tiếp thị LDG) 12 tháng tù vì tội Lừa dối khách hàng.

Hội đồng xét xử cũng buộc LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 ha.