Tỷ phú Australia 'mất' hơn 1 tỷ USD sau khi công ty bị khám xét

Cổ phiếu WiseTech lao dốc mạnh sau khi cảnh sát và cơ quan quản lý Australia đồng loạt khám xét trụ sở công ty này, khiến tài sản của nhà sáng lập Richard White sụt hơn 1 tỷ USD.

Những bê bối cá nhân liên tiếp liên quan tỷ phú Richard White khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào WiseTech, đặc biệt sau cuộc khám xét của cảnh sát. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đầu tuần trước tại Sydney, cổ phiếu WiseTech Global - công ty phát triển phần mềm quản lý vận tải và logistics cho doanh nghiệp toàn cầu - đã giảm mạnh 16% xuống còn 46,8 USD /cổ phiếu, theo Forbes.

Đà sụt giảm này diễn ra ngay sau khi WiseTech thông báo rằng Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cùng Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã tiến hành lục soát trụ sở của công ty tại Sydney.

Cuộc khám xét nhằm thu thập những tài liệu liên quan đến nghi vấn giao dịch nội gián của ông Richard White, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WiseTech, cùng 3 nhân viên khác, được cho là diễn ra từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025.

Cú lao dốc này của cổ phiếu khiến ông White “bốc hơi” hơn 1,1 tỷ USD tài sản, kéo khối tài sản của ông xuống còn khoảng 6,3 tỷ USD . Tính từ mức đỉnh 88,4 USD /cổ phiếu hồi tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu WiseTech đã mất gần 47% giá trị, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán Australia.

Hiện tại, WiseTech khẳng định chưa có ai bị khởi tố và công ty không bị cáo buộc trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh sẽ “hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng” trong quá trình điều tra.

Bên cạnh cú sụt giảm cổ phiếu, ông White còn đối mặt với sức ép lớn từ bê bối quản trị. Là cổ đông kiểm soát và người sáng lập WiseTech hơn 30 năm, ông từng được xem là biểu tượng khởi nghiệp thành công của ngành công nghệ Australia.

Vào tháng 10/2024, ông White từ chức CEO sau khi truyền thông tiết lộ vị tỷ phú đã chi hàng triệu USD để dàn xếp cáo buộc hành vi không phù hợp với một đối tác cũ.

Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, vào tháng 2 năm nay, ông trở lại vị trí Chủ tịch điều hành, trong bối cảnh Chủ tịch Richard Dammery cùng 3 giám đốc độc lập đồng loạt từ chức vì “bất đồng không thể dung hòa” liên quan đến vai trò cố vấn của White.

Những diễn biến liên tiếp này khiến niềm tin nhà đầu tư suy giảm, đặc biệt sau cuộc khám xét của cảnh sát.

WiseTech - từng đạt vốn hóa hơn 14,3 tỷ USD và được coi là một trong những doanh nghiệp công nghệ thành công nhất nước Australia - nay trở thành tâm điểm của những lo ngại về tính minh bạch trong quản trị và khả năng tuân thủ quy định tài chính.

Điều này cho thấy bê bối cá nhân của lãnh đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường và hình ảnh của cả tập đoàn. Các cuộc điều tra và lùm xùm nội bộ gần đây được xem là thách thức nghiêm trọng nhất với doanh nhân Richard White và đế chế mà ông xây dựng suốt 3 thập kỷ.

Giới phân tích cho rằng nếu các cáo buộc giao dịch nội gián được xác thực, đây có thể là đòn giáng mạnh vào uy tín của WiseTech. Ngược lại, nếu không phát hiện sai phạm, cổ phiếu công ty nhiều khả năng phục hồi nhờ nền tảng kinh doanh vững chắc trong lĩnh vực phần mềm logistics.

Dù kết quả điều tra ra sao, Richard White vẫn đang chịu áp lực lớn từ cả thị trường lẫn dư luận, trong khi cổ phiếu WiseTech được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới.