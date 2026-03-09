Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế - cho biết cơ quan thuế đang tổng hợp danh sách các hộ, cá nhân cho thuê nhà để chủ động liên hệ, hướng dẫn nghĩa vụ thuế.

Hôm nay (9/3), tại họp báo thông tin các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, ngành thuế sẽ triển khai chiến dịch 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.

Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế.

Riêng với các cá nhân cho thuê nhà, bất động sản, lãnh đạo Cục Thuế cho biết trên thực tế, có nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như chủ nhà ủy quyền cho bên thuê thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, cơ quan thuế sẽ tiếp cận từng trường hợp để hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, ngay từ khi xây dựng chính sách, ngành thuế đã có định hướng triển khai. Tuy nhiên, đến ngày 5/3 mới có quy định chính thức về cách thức kê khai thuế và tổng hợp doanh thu.

“Cơ quan thuế sẽ tập hợp những người nộp thuế là các cá nhân có bất động sản cho thuê để gửi hướng dẫn hoặc cung cấp thông tin hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương chủ động liên hệ với cá nhân cho thuê hoặc người được ủy quyền nhằm hướng dẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế”, ông Sơn nói.

Cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê bất động sản được trừ tối đa 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo quy định, cá nhân cho thuê bất động sản được trừ tối đa 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại các địa điểm khác nhau, người nộp thuế được lựa chọn một hoặc một số hợp đồng cho thuê để áp dụng mức được trừ khi tính thuế. Tuy nhiên, tổng mức được trừ không vượt quá 500 triệu đồng trong một năm.

Đối với trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân, các bên phải quy định rõ trong hợp đồng nội dung khai thay, nộp thay thuế cũng như số tiền doanh thu được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu hợp đồng đã quy định việc khai thay, nộp thay thuế nhưng phần doanh thu được trừ vẫn chưa đủ 500 triệu đồng thì cá nhân cho thuê vẫn có thể tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê khác để áp dụng phần trừ còn lại.

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế, người cho thuê được lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm.

Trong trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân và trong hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế, nộp thuế thay, tổ chức đi thuê sẽ thực hiện khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi đó được xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản. Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê phải trực tiếp thực hiện khai thuế.