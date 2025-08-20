Giá bất động sản liên tục tăng nhưng tiền cho thuê 'đi ngang'

Giai đoạn từ quý I/2024 đến quý III/2025, trong khi giá bán bất động sản liên tục tăng thì giá cho thuê gần như đi ngang ở tất cả các loại hình, chỉ có nhà mặt phố là tăng 7%.

Phục hồi rõ rệt

Dữ liệu tháng 7 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm đồng loạt tăng ở các khu vực trên cả nước. Cụ thể, cả bất động sản bán và bất động sản cho thuê tại thị trường Hà Nội đều có tăng trưởng về mức độ quan tâm, đồng loạt tăng 10% so với tháng 6.

Thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Đáng chú ý, với bất động sản bán, nhu cầu tìm mua để ở tương đối cao, thể hiện rõ nhất ở hai loại hình nhà riêng và căn hộ chung cư. Mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản với hai loại hình này dẫn đầu thị trường, với nhà riêng tăng 13% và căn hộ chung cư tăng 12%, cho thấy làn sóng mua ở thực vẫn đang tiếp diễn, tạo sự bền vững cho thị trường.

Trong khi đó, các loại hình khác như nhà mặt phố, biệt thự và đất nền ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 3 - 6%. Riêng với loại hình đất dự án, mức độ quan tâm giảm 4% so với tháng 6.

Trong khi đó, với bất động sản cho thuê, người tìm kiếm quan tâm nhiều nhất đến văn phòng và nhà riêng, với mức độ quan tâm trong tháng 7 tăng trưởng lần lượt là 19% và 15% so với tháng trước. Các loại hình khác gồm nhà trọ, căn hộ chung cư, nhà mặt phố, kho xưởng cho thuê có mức độ quan tâm tăng trong khoảng từ 4 - 11%.

Tại TP/HCM (cũ), mức độ quan tâm bất động sản có xu hướng tăng trưởng nổi bật, đặc biệt ở bất động sản bán với mức tăng 11% vào tháng 7 và lượng tin đăng tăng nhẹ. Hai loại hình căn hộ chung cư và nhà riêng tại TP.HCM cũng dẫn đầu về mức độ quan tâm, với mức tăng tương ứng là 13% và 11%.

Đối với bất động sản cho thuê, văn phòng và căn hộ chung cư là hai loại hình nhận được nhiều sự quan tâm nhất, với mức tăng khá mạnh - lần lượt tăng 24% và 22% trong tháng 7. Các loại hình nhà trọ, nhà mặt phố, kho xưởng và nhà riêng ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 6 - 17%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, trong tháng 7/2025, thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô. Mức độ quan tâm tại nhiều dự án căn hộ, đất nền và nhà phố đều tăng từ 10 - 15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc.

“Phân khúc cao cấp ghi nhận thanh khoản tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Nguồn cung mới cũng được cải thiện đáng kể, giúp cân bằng lại thị trường sau giai đoạn khan hiếm kéo dài”, ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, các động lực hạ tầng và chính sách đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Việc TP.HCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, đường sắt cao tốc, cùng với dòng vốn FDI tích cực, đã củng cố niềm tin cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc, những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn. Đây chính là nền móng để TP.HCM không chỉ tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong những năm tới”, ông Tuấn khẳng định.

Phân khúc nào tăng giá?

Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết thêm, hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM (cũ) đều tăng 11% về mức độ quan tâm so với tháng trước. Trong khi đó, mức độ quan tâm đến bất động sản khu vực thuộc TPHCM mới tăng 13%, phần nào cho thấy sức bật tốt của thị trường này sau sáp nhập.

Theo ông Tuấn, việc TP.HCM mở rộng đô thị, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là lời giải cho bài toán quỹ đất, mở ra con đường phát triển nhà ở vừa túi tiền. Tại các thị trường khác, mức độ quan tâm tăng trưởng trung bình 15% so với tháng 6/2025.

Loại hình nhà mặt phố có giá cho thuê ghi nhận mức tăng 7%.

“Nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng mức độ quan tâm đến bất động sản trên cả nước trong tháng 7 được cho là do nhiều chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh triển khai các kế hoạch bán hàng, tranh thủ chốt giao dịch trước tháng Ngâu. Bên cạnh đó, loạt dự án, công trình hạ tầng được khánh thành hoặc khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh cũng có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, kéo theo lượng quan tâm, tìm kiếm bất động sản nơi có dự án gia tăng”, ông Tuấn nhận định.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) tiếp tục giữ đà tăng 2 năm qua ở hầu hết loại hình, trong đó mạnh nhất là đất nền (tăng 44%) và căn hộ chung cư (tăng 42%) so với quý I/2024.

Với bất động sản cho thuê, hầu hết các loại hình cũng nhận được nhiều sự quan tâm vào tháng 7/2025 so với tháng trước, với mức tăng từ 9 - 21%. Trong khi giá bán liên tục tăng thì giá cho thuê phổ biến trong giai đoạn từ quý I/2024 đến quý III/2025 gần như đi ngang ở tất cả các loại hình, chỉ riêng loại hình nhà mặt phố có giá cho thuê ghi nhận mức tăng 7%.