Yêu cầu tăng thanh toán không tiền mặt để tránh che giấu doanh thu

Bộ Tài chính yêu cầu tăng thanh toán không tiền mặt để quản lý thuế. Ảnh: Napas.

Bộ Tài chính vừa có công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phối hợp với cơ quan thuế nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chứng từ. Cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026, cơ bản cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đã chấp hành các quy định, chính sách về thuế, hóa đơn, chứng từ... và được thụ hưởng tiện ích.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn xuất hiện tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Một số vụ việc đã được cơ quan thuế phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng chống thất thu thuế và vi phạm pháp luật.

Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, qua đó nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh chính sách thuế khoán đã được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026. Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn và chứng từ.