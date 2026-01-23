TikTok đạt thỏa thuận thành lập liên doanh tại Mỹ

TikTok đạt thỏa thuận nhằm thành lập một công ty liên doanh mới do phía Mỹ nắm quyền kiểm soát đa số, qua đó tránh nguy cơ bị cấm hoạt động tại nước này.

TikTok công bố liên doanh mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hãng Reuters cho biết theo công bố của TikTok, liên doanh mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ, ứng dụng và thuật toán thông qua các biện pháp về quyền riêng tư dữ liệu và an ninh mạng.

Theo thỏa thuận, các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, bao gồm tập đoàn điện toán đám mây Oracle, quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi, sẽ nắm tổng cộng 80,1% cổ phần trong liên doanh mới, trong khi ByteDance giữ lại 19,9%. TikTok cho biết liên doanh này sẽ giúp ứng dụng tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Thỏa thuận trên được xem là một cột mốc quan trọng đối với ứng dụng video ngắn sau nhiều năm đối mặt với các cuộc tranh cãi bắt đầu từ tháng 8/2020, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tìm cách cấm TikTok vì các lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Công ty cũng thông báo ông Adam Presser sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành TikTok USDS Joint Venture, trong khi CEO TikTok hiện tại là Shou Chew sẽ giữ vai trò thành viên HĐQT. Trước đó, ông Presser từng là Giám đốc vận hành kiêm phụ trách mảng tin cậy và an toàn của TikTok.

TikTok tuyên bố liên doanh đặt trụ sở tại Mỹ sẽ hoạt động như một "thực thể độc lập", với các cơ chế bảo vệ rõ ràng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia thông qua việc bảo vệ dữ liệu toàn diện, bảo mật thuật toán, kiểm duyệt nội dung và bảo đảm phần mềm cho người dùng Mỹ.

Trước đó, ByteDance chịu sự điều chỉnh của một đạo luật an ninh quốc gia được ký và ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, với yêu cầu tập đoàn công nghệ Trung Quốc phải thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm trên thực tế.

Tuy nhiên, đạo luật này chưa từng được thực thi do Tổng thống Donald Trump đã ký nhiều sắc lệnh trong năm 2025, chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp không thực thi đạo luật an ninh quốc gia trong thời gian ban lãnh đạo TikTok tìm kiếm một đối tác mua lại.

Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng khả năng tương tác giúp liên doanh mang đến cho người dùng Mỹ trải nghiệm TikTok mang tính toàn cầu, đồng thời bảo đảm các nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ có thể được khám phá và các doanh nghiệp có thể hoạt động trên quy mô toàn cầu.

Các đơn vị TikTok toàn cầu tại Mỹ sẽ quản lý khả năng tương tác sản phẩm trên phạm vi toàn thế giới và một số hoạt động thương mại nhất định, bao gồm thương mại điện tử, quảng cáo cũng như hoạt động tiếp thị.

Ngoài ra, thuật toán đề xuất nội dung sẽ được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu của Oracle tại Mỹ; đồng thời được cài đặt lại, kiểm duyệt và cập nhật dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ.

Cơ cấu doanh nghiệp mới tại Mỹ cũng giúp các ứng dụng "anh em" của TikTok như CapCut, Lemon8 và một số dịch vụ, website khác tiếp tục hoạt động tại thị trường Mỹ.

Dù chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này, Tổng thống Trump cho biết vào tháng 9/2025 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tiến hành thỏa thuận được chính thức hóa bằng một sắc lệnh hành pháp trong cùng tháng.

Thời điểm đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng phía Trung Quốc vẫn có "một số phản đối", song cho biết thương vụ định giá mảng kinh doanh TikTok tại Mỹ ở mức 14 tỷ USD .

Trong ngày 23/1 (giờ Mỹ), Semafor dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Mỹ và Trung Quốc đã chấp thuận việc bán mảng kinh doanh TikTok tại Mỹ, do đó thương vụ dự kiến hoàn tất trong tuần này.

Trước đó vào tháng 12/2025, ông Shou Chew đã tiết lộ tên pháp nhân TikTok tại Mỹ cho nhân viên và xác nhận rằng công ty đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh mới tại Mỹ.