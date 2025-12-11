Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào trung tuần tháng 12.

VATM đang dốc toàn bộ lực lượng cho việc lắp đặt hệ thống trang thiết bị trên Đài Kiểm soát không lưu Long Thành. Ảnh: VATM.

Để phục vụ cho cột mốc quan trọng - chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở sân bay Long Thành, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai chuẩn bị đồng bộ và toàn diện trên các phương diện hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, nhân lực và tổ chức vận hành. Tính đến ngày 11/12, toàn bộ hệ thống bảo đảm hoạt động bay tại sân bay Long Thành đã được đưa vào hoạt động ổn định.

Điểm đột phá trong công tác kỹ thuật của VATM lần này là việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn "đa tầng, đa lớp". Các hệ thống CNS/ATM thiết yếu như thông tin liên lạc (VHF, VCCS), dẫn đường, giám sát, chuyển điện văn (AMHS) và quan trắc khí tượng không chỉ được lắp đặt đầy đủ mà còn được rà soát, xác nhận sẵn sàng kỹ thuật với cơ chế dự phòng nhiều lớp (multi-layer redundancy).

Điều này đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7 với chất lượng cao nhất, loại trừ mọi nguy cơ gián đoạn dịch vụ ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất.

Trên khu bay, phương thức khai thác theo các kịch bản thực tế đường cất hạ cánh 23L/05R, đường lăn B cùng hệ thống đường lăn nối và vệt lăn D24 đã bảo đảm điều kiện tiếp nhận và dẫn dắt tàu bay.

Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, VATM đã hoàn thiện hệ thống tổ chức vùng trời hàng không dân dụng cho khu vực phía Nam. Đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Boeing, VATM đã tối ưu hóa các phương thức bay tại sân bay Long Thành trong mối tương quan phức tạp với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quân sự Biên Hòa. Bộ phương thức bay này đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, ban hành từ sớm và sẵn sàng áp dụng đồng bộ từ ngày 19/12.

Trong chuyến bay kỹ thuật sắp tới, các tàu bay sẽ thực hiện phương thức khởi hành, đến và tiếp cận theo đúng tiêu chuẩn, minh chứng cho khả năng của VATM trong việc thiết kế phương thức bay đáp ứng yêu cầu khai thác đồng thời 2 sân bay lớn có vị trí địa lý gần nhau.

Yếu tố con người được xác định là chìa khóa của sự an toàn. Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và tìm kiếm cứu nạn đều đã hoàn thành huấn luyện và được bố trí ca kíp theo đúng tài liệu khai thác cơ sở được phê chuẩn.

Toàn bộ hệ thống tài liệu, quy trình và phương án an ninh an toàn chất lượng được xây dựng và thẩm định qua nhiều vòng kiểm tra kỹ lưỡng, tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất và cao nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

VATM cũng cho biết đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn cấp bao quát mọi nguy cơ. Các kịch bản này bao gồm: Xử lý mất liên lạc, sự cố kỹ thuật tàu bay, ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp (UAV trái phép, sự cố an ninh mạng), phương án dẫn dắt tàu bay chuyển hướng về Tân Sơn Nhất khi cần thiết.

Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh đã được tập huấn kỹ lưỡng để duy trì kết nối, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo luồng thông tin thông suốt trong mọi tình huống.