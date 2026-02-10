Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyến bay chậm 3 giờ phải hoàn tiền vé, chậm 4 giờ phải bồi thường

  • Thứ ba, 10/2/2026 19:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Xây dựng đề xuất chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hành khách có quyền yêu cầu hoàn vé, còn chậm từ 4 giờ thì hãng phải bồi thường.

Đề xuất chuyến bay chậm 3 giờ phải hoàn vé. (Ảnh minh họa).

Để triển khai Luật Hàng không dân dụng 2025 vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về vận tải hàng không. Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, hủy theo hướng tăng trách nhiệm, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hành khách.

Theo cơ quan soạn thảo, chuyến bay bị chậm là có thời gian khởi hành thực tế muộn hơn từ 15 phút trở lên so với giờ khởi hành theo lịch bay. Trong trường hợp này, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do chuyến bay bị chậm; đồng thời cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay, với tần suất ít nhất 30 phút một lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải thực hiện các nghĩa vụ trên và phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãng cũng phải xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của khách, miễn trừ điều kiện và phụ phí chuyển đổi nếu có.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ trên và hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài việc hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé hợp lệ.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, trong khung thời gian từ 7h - 22h, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được sự đồng ý của hành khách.

So với quy định hiện hành, dự thảo đã rút ngắn mốc thời gian phát sinh nghĩa vụ hoàn vé và bồi thường. Cụ thể, thay vì chậm 5 giờ mới phải bồi thường, theo dự thảo, chuyến bay chậm từ 4 giờ đã phải thực hiện nghĩa vụ này; chậm từ 3 giờ, hành khách đã có quyền yêu cầu hoàn vé.

https://vtcnews.vn/chuyen-bay-cham-3-gio-co-the-phai-hoan-tien-ve-cham-4-gio-phai-boi-thuong-ar1002467.html

Theo Châu Anh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chuyến bay bối thường toàn tiền delay

