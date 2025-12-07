Điểm tên các siêu dự án giao thông sắp 'trình làng'

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên, T2 Nội Bài mở rộng đi vào khai thác, các đoạn cao tốc Bắc - Nam "cán đích" và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chính thức khởi công…

Tại Đồng Nai, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - dự án được trông đợi nhất thập kỷ - sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên sau hơn 2 năm thi công liên tục.

Trên công trường rộng 5.000 ha, hơn 14.000 kỹ sư và công nhân cùng 3.000 thiết bị hoạt động với cường độ cao, chia thành hàng trăm mũi thi công chạy xuyên ngày đêm. Bên trong nhà ga, những hạng mục cuối như thang cuốn, hệ thống PCCC, thang máy đang được hoàn thiện, hướng tới việc bàn giao các hạng mục xây dựng cơ bản ngay trong tháng 12.

Theo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), giai đoạn 1 của Long Thành có mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng sẽ đủ điều kiện khai thác thương mại vào năm 2026, tiến tới đạt công suất 25 triệu hành khách/năm. Khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay có thể phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng của khu vực.

Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: ACV.

Cùng thời điểm, phía Bắc chứng kiến sự đổi thay rõ rệt tại sân bay Nội Bài khi nhà ga T2 mở rộng chính thức vận hành. Sau 18 tháng thi công trong điều kiện vừa làm vừa đảm bảo khai thác liên tục, công trình đã nâng công suất từ 10 triệu lên 15 triệu khách mỗi năm. Không gian ga mới rộng thoáng hơn, vừa là lời đáp cho tình trạng quá tải kéo dài, vừa là bước tiến mạnh mẽ của hàng không Việt Nam trong chuyển đổi số.

Hệ sinh thái tự động hóa được đưa vào vận hành đồng bộ, từ kiosk check-in, hệ thống tự gửi hành lý đến kiểm soát an ninh bằng máy soi 3D và máy quét cơ thể thế hệ mới. Những thiết bị này cho phép hành khách tự chủ từ thủ tục đến an ninh, giảm đáng kể thời gian xếp hàng. Nhà ga còn gây chú ý bởi triết lý “Green Airport”, với hệ thống cây xanh đan cài khéo léo nhằm tạo các khoảng nghỉ trong lành giữa lưu lượng khách quốc tế ngày càng lớn.

Máy soi hành lý 3D cho phép soi chiếu chính xác mà không yêu cầu hành khách tháo laptop hoặc chất lỏng khỏi hành lý xách tay tại nhà ga T2 mở rộng. Ảnh: NIA.

Trên trục Bắc - Nam, không khí "về đích" cũng nóng lên từng ngày. Theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án cao tốc đang được tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa thời gian và thiết bị.

Tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, những đoạn tuyến then chốt của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được thúc tiến độ từng giờ, trong khi cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đặt mục tiêu hoàn thành đúng ngày 19/12. Sự hoàn thiện của những dự án này sẽ khép kín thêm các mắt xích quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời tạo trục liên kết kinh tế mới cho khu vực.

Nếu các dự án về đích tạo nên chiều sâu hạ tầng, thì tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng lại mở ra một tầm nhìn dài hạn. Dài 419 km, tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng , đây là tuyến đường sắt hiện đại nhất từng được triển khai tại Việt Nam. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất ở các đoạn ưu tiên, tạo điều kiện để khởi công dự án thành phần hạ tầng ga vào đúng ngày 19/12.

Với tốc độ thiết kế lên tới 160 km/h, 18 ga dọc tuyến và khả năng vận chuyển 21 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tuyến đường sắt được kỳ vọng thay đổi toàn bộ năng lực logistics của hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng giao thương với Trung Quốc và kết nối sâu hơn ra biển.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công ngày 19/12. Ảnh minh họa: AI.

Miền Tây cũng đón nhận một tin vui quan trọng khi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được phê duyệt và chuẩn bị khởi công. Dài gần 100 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng theo mô hình PPP, dự án hướng tới mở rộng đoạn TP.HCM - Trung Lương lên 8 làn, tiến tới 10-12 làn trong tương lai. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến cao tốc sẽ trở thành hành lang huyết mạch giải tỏa ùn tắc, nâng hiệu quả vận chuyển hàng hóa và tạo động lực phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 19/12 vì thế không chỉ đánh dấu hàng loạt công trình quy mô lớn được đưa vào vận hành hay khởi công, mà còn cho thấy tốc độ và quyết tâm đầu tư hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn mới. Những dự án tỷ USD đồng loạt chuyển trạng thái, kết nối ba miền, hứa hẹn tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và sự dịch chuyển lớn của hệ thống giao thông quốc gia trong thập niên tới.