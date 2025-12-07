Sẽ có cơ chế đặc biệt làm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam tuần sau

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc vào chiều 11/12. Ảnh: Quochoi.vn.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc vào chiều 11/12, kết thúc 8 tuần làm việc liên tục (không nghỉ giữa kỳ) với 42 ngày tập trung cao độ. Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10 (ngày 8-11/12), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.

Các luật sẽ được xem xét, thông qua

Cụ thể, các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua tuần tới gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua các Luật: Báo chí (sửa đổi); Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Thi hành án hình sự (sửa đổi); Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Viên chức (sửa đổi); Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Công nghệ cao (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự trữ quốc gia (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Đầu tư (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cùng với đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Các nghị quyết quan trọng để xem xét, thông qua

Ngoài hệ thống luật quan trọng kể trên, tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một loạt nghị quyết gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đồng thời, các nghị quyết mang tính bước ngoặt cho phát triển kinh tế một số địa phương như: Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng... cũng sẽ được xem xét, thông qua tuần tới cùng với chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Trong phiên bế mạc, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua 2 nội dung chính gồm Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 sẽ bao gồm nội dung về việc bổ sung ngân sách Nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa; một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...