Doanh nghiệp được tính thiệt hại do mưa lũ vào chi phí để giảm thuế

Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí hợp lệ khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế theo quy định.

Doanh nghiệp được tính phần thiệt hại do mưa lũ vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Amazing Nha Trang.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 chiều hôm qua (6/12).

Theo Thứ trưởng Chi, trong vài tháng gần đây, nhiều địa phương khu vực miền Bắc và Nam Trung Bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai, bão lũ, trong đó có những địa phương chịu thiệt hại lớn. Thiên tai đã tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng, gây tổn thất về tài sản và con người.

Trước tình hình trên, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến các bộ, ngành Trung ương và địa phương nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Theo đó, Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

Liên quan đến chính sách thuế, phí đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết các quy định pháp luật hiện hành đã có cơ chế hỗ trợ cụ thể.

Theo đó, Luật Quản lý thuế quy định tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão lũ được xem xét giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế theo quy định.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết ngân sách Trung ương năm 2025 đã xuất tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: VGP.

Đồng thời, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định doanh nghiệp được tính các khoản thiệt hại bất khả kháng do thiên tai, bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế. Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định tương tự, cá nhân bị thiệt hại được xem xét giảm trừ theo quy định pháp luật.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, Luật Thuế tài nguyên cũng có quy định về việc xem xét miễn, giảm thuế trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc thiên tai bất ngờ.

Ngoài các chính sách về thuế, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn nắm rõ các quy định liên quan.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại các địa phương xảy ra thiên tai phối hợp với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và đã tham gia bảo hiểm theo hợp đồng để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi hoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương có thiệt hại để triển khai giải pháp tài chính khẩn cấp, đồng thời xây dựng các cơ chế lâu dài nhằm khôi phục hạ tầng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và giảm thiểu rủi ro cho người dân, doanh nghiệp trong tương lai.