Mưa lớn, nước sông dâng cao cuốn phăng cầu tạm ở Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 14/3/2026 11:15 (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài đẩy nước sông Ví dâng cao, cuốn phăng cầu tạm ở xã miền núi Trà Liên, TP Đà Nẵng.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Hồng Vương - Chủ tịch UBND xã Trà Liên - cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục vụ cầu tạm bắc qua sông Ví bị cuốn trôi.

Cầu tạm bắc qua sông Ví bị cuốn trôi hồi rạng sáng 14/3. (Ảnh: B.Đ)

Theo UBND xã Trà Liên, những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Ví dâng cao đột ngột, chảy xiết, gây thiệt hại nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông địa phương.

Vào rạng sáng nay, dòng nước chảy mạnh đã cuốn phăng cầu tạm bắc qua sông Ví. Đây là tuyến huyết mạch duy nhất kết nối các cụm dân cư phía bên kia sông với trung tâm xã. Việc cầu bị trôi đã khiến việc bầu cử vào ngày 15/3 sẽ rất khó khăn. Được biết bên kia cầu sông Ví có 4 tổ bầu cử với hơn 2.200 cử tri.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Trà Liên nhanh chóng bố trí lực lượng phong tỏa hai đầu cầu, không cho người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Các phương tiện máy móc đã được huy động nhằm khắc phục giao thông tại tuyến đường này để sớm đảm bảo cho cử tri cũng như các tổ thuận tiện hơn trong ngày bầu cử.

“Nếu trong hôm nay và ngày mai thời tiết vẫn còn mưa lớn, cầu tạm tiếp tục bị trôi thì chúng tôi sẽ cử lực lượng quân sự đưa đại biểu đến các điểm bầu cử đảm bảo an toàn” - ông Vương thông tin thêm.

