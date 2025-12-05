Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy dữ dội quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

  • Thứ sáu, 5/12/2025 08:51 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Sáng sớm ngày 5/12, đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng tới hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: Cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 4h sáng ngày 5/12, đám cháy bốc lên dữ dội tại một quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ), TP.HCM.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng, bao trùm gần như toàn bộ căn nhà. Cột khói đen bốc lên cao ngùn ngụt.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện tới đám cháy. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Công tác cứu hộ được ưu tiên hàng đầu nhằm tìm kiếm, đưa người và tài sản mắc kẹt ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt, nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến ít nhất 4 người tử vong do ngạt khói, chỉ có một bé trai đã được lực lượng chức năng đưa xuống bằng thang cứu hộ an toàn.

Hiện, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại ban đầu.

