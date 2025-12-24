Xế hộp 'ủi' dải phân cách sau va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM

Sau khi va chạm với xe đầu kéo container, ôtô 5 chỗ nằm lọt giữa dải phân cách Quốc lộ 13 (TP.HCM). Vụ tai nạn làm tài xế bị mắc kẹt trong xe, ôtô hư hỏng nặng.

Chiều 23/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe đầu kéo container, vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chiếc xe đầu kéo container và ôtô 5 chỗ lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 13, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TP.HCM), hai phương tiện xảy ra va chạm. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo dừng giữa hai làn ôtô, trong khi xe 5 chỗ ủi bay dải phân cách.

Sau khi tai nạn xảy ra. Tài xế ôtô con bị mắc kẹt trong xe, người đi đường phải xúm lại giải cứu.

Ôtô hư hỏng nặng sau va chạm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.