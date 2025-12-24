Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xế hộp 'ủi' dải phân cách sau va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM

  • Thứ tư, 24/12/2025 06:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi va chạm với xe đầu kéo container, ôtô 5 chỗ nằm lọt giữa dải phân cách Quốc lộ 13 (TP.HCM). Vụ tai nạn làm tài xế bị mắc kẹt trong xe, ôtô hư hỏng nặng.

Chiều 23/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe đầu kéo container, vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 13.

Tai nan oto container TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chiếc xe đầu kéo container và ôtô 5 chỗ lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 13, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TP.HCM), hai phương tiện xảy ra va chạm. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo dừng giữa hai làn ôtô, trong khi xe 5 chỗ ủi bay dải phân cách.

Sau khi tai nạn xảy ra. Tài xế ôtô con bị mắc kẹt trong xe, người đi đường phải xúm lại giải cứu.

Tai nan oto container TP.HCM anh 2
Tai nan oto container TP.HCM anh 3

Ôtô hư hỏng nặng sau va chạm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Rơi cabin thang máy ở TP.HCM, công nhân 27 tuổi tử vong

Trong quá trình lắp đặt thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, khung sàn cabin bất ngờ rơi xuống hố thang, khiến anh M.Đ.H.T (SN 1998) tử vong tại chỗ.

21 giờ trước

Điều tra vụ gần 100 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm.

23 giờ trước

Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

37:2227 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-hop-ui-dai-phan-cach-sau-va-cham-voi-xe-dau-keo-container-o-tphcm-post1807190.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn ôtô container TP.HCM TP.HCM Tai nạn ôtô Tai nạn Tai nạn Tp.HCM tai nạn container

    Đọc tiếp

    Tu dem nay, khong khi lanh tran ve, nen nhiet giam sau hinh anh

    Từ đêm nay, không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm sâu

    1 giờ trước 06:39 24/12/2025

    0

    Từ đêm nay (24/12), không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Quảng Trị đến Phú Yên cũ đêm nay và ngày mai có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý