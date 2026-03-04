Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI hiến kế để Hải Phòng bứt phá

  • Thứ tư, 4/3/2026 17:05 (GMT+7)
Ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, cam kết sẽ dành tâm huyết để hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp Hải Phòng phát huy tối đa lợi thế.

Đồng hành cùng Lai Châu phát triển bền vững

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Hà Thị Nga, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thể hiện nhất quán tinh thần trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo Trung ương trước cử tri địa phương.

'Đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm'

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương – thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán.

Đồng chí Vũ Văn Tiến ứng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

