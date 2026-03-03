Đồng hành cùng Lai Châu phát triển bền vững

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Hà Thị Nga, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thể hiện nhất quán tinh thần trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo Trung ương trước cử tri địa phương.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu dân cử - gắn bó với nhân dân, phụng sự Tổ quốc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Gắn bó mật thiết với nhân dân - Thực hiện trọn vẹn trách nhiệm đại biểu

Trong Chương trình hành động, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí cam kết thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân; định kỳ tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý của đại biểu Quốc hội, mà còn là cam kết chính trị thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị và tinh thần phụng sự nhân dân.

Kiến tạo chính sách phù hợp thực tiễn, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động là việc sâu sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kiến nghị Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với đời sống nhân dân, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Những năm qua, địa phương đã đạt nhiều thành tựu quan trọng; tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn như hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư hạn chế, một số hủ tục lạc hậu tồn tại ở vùng sâu, vùng xa.

Việc đồng chí Hà Thị Nga cam kết đồng hành cùng địa phương trong triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia - xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - cho thấy định hướng hành động cụ thể, sát với đặc thù của Tỉnh.

Cầu nối giữa địa phương với Trung ương

Với cương vị là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga xác định sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tỉnh trong giai đoạn mới.

Cam kết này thể hiện rõ lợi thế về kinh nghiệm, vị thế và khả năng điều phối ở tầm Trung ương - yếu tố quan trọng giúp tăng cường hiệu quả phối hợp chính sách, thúc đẩy các nguồn lực đầu tư cho địa phương.

Bà Hà Thị Nga và các đại biểu xem tiểu sử tóm tắt của các đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Khoen On. Ảnh: Báo Lai Châu.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trên cương vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Mặt trận tiếp tục tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về đồng thuận xã hội, niềm tin và sự chung sức của nhân dân ngày càng có ý nghĩa quyết định. Cam kết này thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn gắn với vị trí công tác của đồng chí Hà Thị Nga.

Rèn luyện bản thân, chịu sự giám sát của cử tri

Khép lại Chương trình hành động, đồng chí Hà Thị Nga cam kết tiếp tục rèn luyện, học hỏi, hoàn thiện bản thân; tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động.

Tinh thần cầu thị, tự rèn luyện và chấp nhận sự giám sát là yếu tố quan trọng bảo đảm tính liêm chính và trách nhiệm giải trình của người đại biểu dân cử.

Chương trình hành động của đồng chí Hà Thị Nga không chỉ là lời hứa trước cử tri, mà còn là cam kết chính trị được đặt trên nền tảng kinh nghiệm công tác thực tiễn, vị thế lãnh đạo Trung ương và sự am hiểu sâu sắc vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với nhân dân, quyết tâm đồng hành cùng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, Chương trình hành động ấy thể hiện rõ hình ảnh một ứng cử viên đại biểu Quốc hội đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển của địa phương lên hàng đầu.