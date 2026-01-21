Sáng 21/1, thay mặt Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Hà Thị Nga trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Ban Biên tập trân trọng đăng tóm tắt nội dung tham luận quan trọng này:

- Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện sau 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhân dân cả nước tiếp tục đặt niềm tin và kỳ vọng vào đường lối đổi mới, tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường phát triển của đất nước.

Thay mặt cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao đối với các văn kiện trình Đại hội. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Đảng bộ, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đoàn đại biểu đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa Đại hội!

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm “dân là gốc”, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Trong nhiệm kỳ qua, trước những biến động, thách thức chưa từng có tiền lệ, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, sức mạnh tổng hợp của Nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì thường niên và tích cực tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước... Trong những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các đợt cao điểm bão lũ, Nhân dân chịu nhiều thiệt hại nặng nề, MTTQ đã kịp thời phát động, kêu gọi nhân dân, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ nguồn lực lớn, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa được triển khai kịp thời đã góp phần cải thiện đời sống, tăng cường gắn kết cộng đồng và là minh chứng sống động cho “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc ta.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân thông qua việc tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp. Qua các kênh giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin để giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vấn đề, vụ việc nảy sinh trong thực tiễn; qua đó, vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp đã từng bước đi vào hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường sự gắn kết trong hệ thống.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Thưa Đại hội!

Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là:

Một là, Cần kiên định kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.

Hai là, Luôn nhất quán quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với việc đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân làm động lực, bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, cần phát huy và sử dụng hiệu quả công khai, minh bạch các nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân.

Thứ ba, Phát huy dân chủ thực chất, tăng cường công khai, minh bạch nhằm củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Kính thưa Đại hội!

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị Đảng, Nhà nước:

- Tiếp tục tạo điều kiện, tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm Nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của Nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, trong thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định, hơn lúc nào hết, MTTQ cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Thứ hai, Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải được xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn, đo lường được kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung triển khai thống nhất các mô hình thiết thực phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân ở khu dân cư. Tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thứ ba, Đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; cũng như phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hàng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Nhân dân thông qua nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Đoàn đại biểu đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa Đại hội!

Đại đoàn kết là giá trị truyền thống quý báu và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân; trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân.

Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin chúc các vị đại biểu tham dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!