Chủ tịch, các vị Ủy viên UBTW MTTQVN ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử tại tỉnh Lai Châu, đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã: Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An (tỉnh An Giang).

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ứng cử ở đơn vị bầu cử số 9 gồm: phường Chương Mỹ và các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát (TP Hà Nội).

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ứng cử ở đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai gồm: phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ứng cử tại tỉnh Cao Bằng, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã: Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đắng, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán, Minh Khai, Canh Tân, Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ứng cử tại TP Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện qua các bước hiệp thương của MTTQ Việt Nam, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và tiêu chuẩn theo luật định. Quốc hội khóa XVI sẽ được bầu ngày 15/3/2026.