Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 để kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Thanh Bình.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Ninh Bình bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Thanh Bình có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm dạy nghề (UBND TP Thái Nguyên), Trưởng Phòng Công tác đại biểu Quốc hội - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo quyết định của Ban Bí thư được công bố sáng 3/3, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.