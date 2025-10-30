Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái 4 tuổi ở Lâm Đồng bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc cha mẹ di dời đồ đạc để chạy lũ tại Lâm Đồng, bé gái 4 tuổi trượt chân xuống khu vực nước sâu, bị lũ cuốn trôi và tử vong.

Chiều ngày 29/10, tại khu vực chân cầu Phú Long, khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong.

Lu cuon be 4 tuoi anh 1

Gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự cho cháu Đ. Ảnh: Người dân cung cấp.

Nạn nhân được xác định là cháu N.T.Đ, 4 tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 17h40, ngày 29/10, Công an phường Hàm Thắng nhận được tin báo về việc một bé gái 4 tuổi trượt chân và bị nước cuốn trôi gần sông Cái, khu vực chân cầu Phú Long.

Ngay sau đó, lực lượng công an và các đơn vị chức năng triển khai tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể bé gái.

khi nước lũ dâng cao, trong lúc đang di dời đồ đạc để chạy lũ, bé Đ. đã trượt chân xuống khu vực nước sâu phía sau nhà và bị cuốn trôi.

Căn nhà của cha mẹ bé nằm sát bên sông Cái.

Ôtô tải va xe đạp điện, bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ

Xe ôtô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) đã va chạm với xe đạp điện do bé gái 12 tuổi điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

15:09 23/10/2025

Tình tiết mới vụ bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành dã man

Chỉ chưa đầy một năm, Nguyễn Văn Nam, gã cha dượng thú ác, đã hai lần đánh đập tàn nhẫn bé gái mới học lớp 5 ở Hà Tĩnh.

18:57 20/10/2025

Bé gái tử vong trước chợ đầu mối Thủ Đức

Sáng 14/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười, phường Tam Bình).

14:54 14/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/be-gai-4-tuoi-o-lam-dong-bi-nuoc-cuon-troi-khi-cha-me-don-do-chay-lu-ar984058.html

Thiên Trang/VTC News

Lũ cuốn bé 4 tuổi Bé gái Bé gái 4 tuổi Bé gái Lâm Đồng Nước cuốn bé gái Bé gái tử vong

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý