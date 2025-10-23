Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tải va xe đạp điện, bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ

  • Thứ năm, 23/10/2025 15:09 (GMT+7)
  • 15:09 23/10/2025

Xe ôtô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) đã va chạm với xe đạp điện do bé gái 12 tuổi điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 23/10, cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ.

Be gai 12 tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h25 cùng ngày, tại Km1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Anh Sang (SN 1998, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển ôtô tải mang biển kiểm soát 81G-001.07, lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên, xe tải đã va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2013, trú thôn 6, xã Krông Búk) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến em A. tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

