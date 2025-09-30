Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Người phụ nữ nhổ nước bọt, tấn công bé gái hàng xóm ở TP.HCM

  • Thứ ba, 30/9/2025 14:59 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Thấy bé gái 15 tuổi đi qua nhà, bà đã V.T.N. đã nhổ nước bọt về phía bé gái, sau đó đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N.N.N.

Nhổ nước bọt, tấn công bé gái hàng xóm ở TP.HCM Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.

Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.

Đoạn clip thu hút người dùng mạng xã hội, nhiều bình luận lên án hành vi bạo hành trẻ em của người phụ nữ, song hầu hết chưa hiểu lý do dẫn tới vụ việc trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 27/9, tại một con hẻm nhỏ thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà V.T.N. (50 tuổi) và bé gái bị đánh tên N.N.N. (15 tuổi), cả hai là hàng xóm.

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với những người liên quan. Đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Làm việc với cơ quan công an, bà V.T.N. cho biết, bé gái hàng xóm có mâu thuẫn với con của bà nên mỗi lần đi ngang qua nhà, bé tỏ thái độ khiêu khích làm bà tức giận.

Vào tối 27/9, bà V.T.N. đứng trước nhà mình thì thấy N.N.N. đi qua, bà đã V.T.N. nhổ nước bọt về phía N.. Khi bé N. phản ứng, bà V.T.N. đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N..

Triệu tập hai thanh niên đánh người đàn ông đến bất tỉnh ở TP.HCM

Khi người đàn ông ngã xuống đường, một thanh niên lao đến đạp mạnh, liên tục dùng chân đá vào đầu nạn nhân và cầm gậy lớn tiếng đe dọa người đến can ngăn.

11:02 22/9/2025

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

11:16 15/9/2025

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM

Clip quay cảnh nam thanh niên đi xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM gây bất bình, công an đã vào cuộc điều tra.

18:29 14/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

