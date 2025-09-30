Người phụ nữ nhổ nước bọt, tấn công bé gái hàng xóm ở TP.HCM

Thấy bé gái 15 tuổi đi qua nhà, bà đã V.T.N. đã nhổ nước bọt về phía bé gái, sau đó đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N.N.N.

Đoạn clip thu hút người dùng mạng xã hội, nhiều bình luận lên án hành vi bạo hành trẻ em của người phụ nữ, song hầu hết chưa hiểu lý do dẫn tới vụ việc trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 27/9, tại một con hẻm nhỏ thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà V.T.N. (50 tuổi) và bé gái bị đánh tên N.N.N. (15 tuổi), cả hai là hàng xóm.

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với những người liên quan. Đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Làm việc với cơ quan công an, bà V.T.N. cho biết, bé gái hàng xóm có mâu thuẫn với con của bà nên mỗi lần đi ngang qua nhà, bé tỏ thái độ khiêu khích làm bà tức giận.

Vào tối 27/9, bà V.T.N. đứng trước nhà mình thì thấy N.N.N. đi qua, bà đã V.T.N. nhổ nước bọt về phía N.. Khi bé N. phản ứng, bà V.T.N. đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N..