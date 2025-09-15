Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

  • Thứ hai, 15/9/2025 11:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Người hành hung được xác định là ông T. (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T. khai do ôtô của mình va quẹt với xe máy của cụ ông nên đã nóng giận, dẫn đến hành vi như trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi lại từ clip.

Hiện Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục xác minh, đồng thời kêu gọi cụ ông bị đánh đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, dư luận bức xúc khi đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục dùng tay đánh vào mặt và bụng một cụ ông, bên cạnh là chiếc xe máy bị ngã.

Cụ ông có phản kháng và nắm cổ áo đối phương nhưng giằng co không lại. Sau đó người đàn ông nhanh chóng lên xe rời đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 12/9 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, gây ùn tắc giao thông.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Đánh cụ ông Tp. Hồ Chí Minh trung tâm TP.HCM va quẹt xe máy

