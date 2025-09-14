Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM

  • Chủ nhật, 14/9/2025 18:29 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Clip quay cảnh nam thanh niên đi xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM gây bất bình, công an đã vào cuộc điều tra.

Clip thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão gây phẫn nộ Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên vóc dáng cao lớn mặc áo thun xanh lái ô tô Volkswagen Teramont BKS 51L-136.25 có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Thanh niên áo xanh liên tục đánh mạnh vào vùng mặt và đầu của người đàn ông lớn tuổi.

hanh hung anh 1

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Một số người đi đường cố gắng can ngăn; người đàn ông đi chung xe ôtô với nam thanh niên cũng yêu cầu anh ta lên xe để di chuyển.

Vụ việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bình Khiêm. Nhiều người dân tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến. Họ cho rằng, dù mâu thuẫn thì nam thanh niên cũng không được phép đánh người khác, nhất là khi đối phương đã cao tuổi.

Video gây bức xúc, phẫn nộ trên không gian mạng. Công an phường Sài Gòn cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang phối hợp điều tra, truy xét người liên quan.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Sức khỏe 2 anh em bị hành hung khi giúp người đi đường giờ ra sao?

Sau hai ngày điều trị, người anh vẫn phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu, người em thì nguy kịch với đa chấn thương, bị hôn mê sâu.

10:29 10/9/2025

Công an xác minh vụ người đàn ông đấm đá túi bụi người phụ nữ

Sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư, UBND phường Phương Liệt (TP Hà Nội) đã giao công an phường xác minh, làm rõ. Hiện người phụ nữ trong vụ việc đã được làm thủ tục giám định thương tích theo quy định.

10:26 10/8/2025

Bé gái 14 tuổi bị nhóm người đánh dã man, nghi do 'nghe đồn nói xấu'

Nhóm người hành hung cháu N. là hàng xóm, nhưng đã đánh đập dã man, lột quần áo và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm đập vào người bé.

06:29 8/8/2025

https://vtcnews.vn/thanh-nien-lai-xe-volkswagen-danh-ong-lao-giua-trung-tam-tp-hcm-gay-phan-no-ar965378.html

Đại Việt/VTCNews

hành hung Tp. Hồ Chí Minh mâu thuẫn đánh người gây phẫn nộ

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý