16:06 12/9/2025
16:06 12/9/2025
Xã hội
1.4K
Người dân và du khách xếp hàng chật kín không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước để trải nghiệm bắn súng và lái xe trên đường Trường Sơn bằng công nghệ thực tế ảo.
11:05 12/9/2025
11:05 12/9/2025
Xã hội
3.1K
Khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện. Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.
10:31 10/9/2025
10:31 10/9/2025
Xã hội
3.6K
Sau hai ngày điều trị, người anh vẫn phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu, người em thì nguy kịch với đa chấn thương, bị hôn mê sâu.
10:50 9/9/2025
10:50 9/9/2025
Xã hội
6.0K
Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.
07:08 9/9/2025
07:08 9/9/2025
Xã hội
1.7K
Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ.
19:04 8/9/2025
19:04 8/9/2025
Xã hội
4.3K
Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng, người đi đường bị ngã xe.
07:09 8/9/2025
07:09 8/9/2025
Xã hội
3.0K
Chiều muộn 7/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TP.HCM) vừa nhanh chóng xác định được đối tượng đập phá kính xe tải, tấn công tài xế.
07:07 8/9/2025
07:07 8/9/2025
Xã hội
5.3K
Sơn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.
06:44 8/9/2025
06:44 8/9/2025
Xã hội
53.5K
Chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông khách hàng, kéo nạn nhân từ ghế sofa xuống sàn và bóp cổ.
20:11 6/9/2025
20:11 6/9/2025
Xã hội
1.8K
Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.