Dự báo trong một tháng tới, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, miền Trung có thể hứng các đợt mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.

Trong 1 tháng tới, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại các tỉnh/thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diệnrộng tập trung vào cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong 1 tháng này phổ biến ở mức thấp hơn. Cụ thể, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Nghệ An 15-30 mm, thấp hơn khoảng 10-20 mm; từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị 100-200 mm và từ TP Huế - TP Đà Nẵng 200-400 mm (thấp hơn trung bình nhiều năm 50-150 mm).

Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ với với tổng lượng mưa dao động 50-100 mm, có nơi cao hơn. Trong đó, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk và Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Cũng trong một tháng này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Trên phạm vi cả nước, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, từ 21/10 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 Fengshen và cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chiều tối 6/11, bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa, với 3 đợt mưa diện rộng trong các ngày 31/10-4/11, 8-10/11 và từ 17 tới 19/11.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk cũng hứng 3 đợt mưa lớn diện rộng trong khoảng thời gian 23/10-3/11, 6-7/11 và 16-20/11.

Đáng chú ý, đợt mưa ngày 23/10-3/11, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 1.000 mm, đặc biệt tại TP Huế và TP Đà Nẵng có nơi tổng lượng mưa trên 1.500 mm: A Lưới (TP Huế) 1.755 mm, Nam Đông (TP Huế) 2.452 mm, Trà My (TP Đà Nẵng) 2.061 mm. Đợt mưa 16-20/11 tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có tổng lượng mưa dao động 150-350 mm, có nơi 350-650 mm, đặc biệt tại Sơn Hòa (Đắk Lắk) ghi nhận tổng lượng mưa 1.037 mm.

