Tuần mới, TP.HCM đón không khí lạnh tăng cường

Tuần cuối tháng 11, TP.HCM phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác trong 2 ngày đầu, sau mưa giảm hẳn. Từ ngày 26 - 27/11, không khí lạnh tác động khiến nhiệt độ giảm thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết cho TP.HCM từ đêm 23/11 đến ngày 3/12, cho biết: Nhiều hình thế khí quyển liên tiếp tác động, gây mưa dông và khả năng xuất hiện thời tiết nguy hiểm.

Từ ngày 26 - 27/11, không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết TP.HCM khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) duy trì cường độ ổn định và đến đêm 24/11 có xu hướng tăng cường lệch Đông trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động ở vĩ độ 4-7 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió Đông Bắc mạnh lên trên các vùng biển phía Nam. Ở tầng cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ tiếp tục chi phối.

Trong 3-10 ngày tiếp theo, không khí lạnh được tăng cường lệch Đông, đặc biệt vào khoảng 27/11 và yếu đi nhẹ sau ngày 29-30/11. Gió Đông Bắc vẫn duy trì mức trung bình trên các vùng biển Nam Bộ. Áp cao cận nhiệt đới suy yếu từ ngày 26/11. Đáng chú ý, từ 26-27/11, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Từ những hình thế thời tiết chính trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết tại TP.HCM trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 11 phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác trong hai ngày đầu, sau mưa giảm hẳn. Từ 26-27/11 trở đi, không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ.

Hôm nay (24/11), thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.