Khi nào thông đèo Mimosa và Prenn?

Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 khẳng định sẽ hoàn thành và thông xe đèo Mimosa vào 8h ngày 29/11; đèo Prenn dự kiến thông xe vào chiều 25/11.

Đèo Mimosa bị chia đôi sau sạt lở. Ảnh: Minh Hà/Đà Lạt Chạm.

Sáng 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng họp khẩn đánh giá thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hạ tầng giao thông sau mưa lũ. Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) khẳng định sẽ hoàn thành và thông xe đèo Mimosa vào lúc 8h ngày 29/11/2025.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 phát biểu.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 cho biết đơn vị đang tập trung thi công mở đường tạm, thảm nhựa và gia cố mặt đường, thảm nền rộng 8m với hai làn xe để kịp tiến độ. Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng cầu cạn rộng 9 m (đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt), dự kiến khởi công trước 10/12/2025 và thi công trong 3-4 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống rào chắn, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi cho thông tuyến tạm. Tỉnh cam kết hỗ trợ tối đa và kiến nghị Bộ Xây dựng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đồng thời rà soát toàn tuyến để xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở; đặc biệt tại khu vực thoát nước taluy âm.

Đèo Prenn dự kiến thông xe vào chiều nay 25/11

Cùng ngày, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết công tác khắc phục sạt lở trên đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đang được tăng tốc, mục tiêu tạm thông xe vào chiều 25/11.

Đèo Prenn đang được khẩn trương thi công khắc phục.

Trước đó ngày 17/11, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng tại Km224+600 - Km224+700, kèm nhiều vết nứt kéo dài. Ngay sau đó tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp và cấm lưu thông toàn tuyến.

Trong ngày 24/11, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hai điểm nứt mới. Đáng chú ý, tại khu vực cách cổng KDL thác Datanla khoảng 500 m, taluy dương xuất hiện một khối sạt trượt dài 50 m; đất đá trượt xuống khiến mương thoát nước hư hỏng, taluy bê tông bị tách nứt, đe dọa tràn xuống mặt đường nếu tiếp tục diễn biến xấu.

Các điểm sạt lở và sụt lún mới trên đèo prenn.

Dù nhiều điểm sạt lở xảy ra liên tiếp, đơn vị thi công vẫn huy động tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đảm bảo an toàn để thông xe trong chiều 25/11.