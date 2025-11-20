Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đèo Mimosa gãy đôi trong đêm, xe khách 45 chỗ dừng trước miệng vực

  • Thứ năm, 20/11/2025 09:46 (GMT+7)
  • 09:46 20/11/2025

Một đoạn đèo Mimosa ở Lâm Đồng bất ngờ đứt gãy hoàn toàn, tạo hàm vực sâu hàng chục mét. Một xe khách 45 chỗ kịp dừng ngay mép sạt.

Sáng 20/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành liên quan, CSGT, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa, Km226+700 quốc lộ 20, để ứng cứu.

Deo Mimosa gay doi anh 1

Đoạn đường rộng gần 50m sụt xuống tạo thành hàm ếch sâu khoảng 30m.

Theo tin ban đầu, tối 19/11, tại Km226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), đã xảy ra vụ sụt lún đặc biệt nghiêm trọng, khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy và chia cắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, cả đoạn đường rộng gần 50m bất ngờ sụt xuống tạo thành hàm ếch sâu khoảng 30 m, kéo dài hơn 100 m. Vị trí đứt gãy nằm ngay khu vực đường dốc, quanh co, khiến nguy cơ tai nạn đặc biệt lớn.

Deo Mimosa gay doi anh 2

Một xe khách 45 chỗ kịp dừng ngay mép sạt lở.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số phương tiện đang lưu thông, trong đó có xe khách 45 chỗ (không chở khách), đã kịp thời dừng lại chỉ cách miệng vực vài mét. Lực lượng cứu hộ được điều động khẩn cấp và nhanh chóng đưa chiếc xe ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đêm 19/11, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền phường Xuân Hương - Đà Lạt lần theo các lối mòn, dùng đèn pin, dây thừng tiếp cận từng ngôi nhà và di dời 12 người ra khỏi vị trí nguy hiểm do sạt lở. Hiện nguyên nhân sự cố đang tiếp tục được điều tra, đánh giá.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/deo-mimosa-gay-doi-trong-dem-xe-khach-kip-thoat-mieng-vuc-post1797818.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

