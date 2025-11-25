Vì sao hơn 74 tấn cá chết bất thường ở Cần Thơ?

Vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú vừa qua do ảnh hưởng của đợt nước ròng, làm mực nước xuống thấp, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh về tình hình cá chết trên lồng bè tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (ngày 30/10), Sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn để thu thập thông tin, xác minh, thu mẫu, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở NN&MT Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình cá chết.

Kết quả cho thấy, tại khu vực xã Châu Thành và phường Hưng Phú, có 13 hộ với 41 lồng/bè nuôi thủy sản. Người dân chủ yếu nuôi cá điêu hồng thương phẩm, ngoài ra còn có cá trê, cá xác sọc...

Thời điểm phát hiện cá chết từ 18h ngày 30/10 đến 7h ngày 31/10, tại các lồng/bè trên sông Rạch Bến Bạ và rạch Cái Cui.

Có 8 hộ nuôi với 19 lồng/bè cá bị chết (tỷ lệ chết từ 40-100% số cá nuôi trong lồng/bè), chủ yếu cá lớn (0,8-1,6 kg/con), tổng số cá chết hơn 74 tấn.

Kết quả phân tích mẫu cá chết không ghi nhận bị nhiễm bệnh hay ký sinh trùng. Mẫu nước phân tích các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi thủy sản. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) dao động từ 1,5-1,8 mg/l, thấp hơn giới hạn yêu cầu.

Kết quả trên đã được các cơ quan chuyên môn họp phân tích, và thống nhất nhận định cá chết do ảnh hưởng của đợt nước ròng, làm mực nước xuống thấp, lưu lượng dòng chảy giảm, dẫn đến thiếu oxy trong nước (làm cá chết ngạt).

Sở NN&MT đề nghị UBND phường Hưng Phú và UBND xã Châu Thành thông tin kết quả trên tới người dân, rà soát thiệt hại và phối hợp với Sở nghiên cứu trình UBND Thành phố giải pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân tái sản xuất.

Sở NN&MT cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, khắc phục ô nhiễm môi trường, quản lý chất lượng nước để phục hồi đàn cá.

Theo kết quả kiểm tra, trong hai ngày có hơn 74 tấn cá chết.

Theo tìm hiểu của PV, sau đợt cá chết hàng loạt nói trên, số cá còn lại trong lồng bè được người dân tích cực xử lý bằng thuốc tím, nước muối để cải thiện môi trường nước, nhưng tình trạng cá chết rải rác vẫn tiếp tục xảy ra, việc đảm bảo đàn cá còn lại gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú), nhiều hộ nuôi cá vẫn phải tiếp tục vớt cá chết. Ông Nguyễn Văn Tiềm (phường Hưng Phú) cho biết, cá nhỏ chết từ từ, mỗi ngày mười mấy con, cá to mỗi ngày một hai con chết.

Cùng ở phường Hưng Phú, anh Huỳnh Văn Mười Một cho biết, đợt đó (ngày 30/10) bị ngộp nước rồi chết số lượng lớn, đến nay cá bị nổ mắt, cứ hao dần. "Tôi nuôi cá mười mấy năm nay chưa bị cá chết nhiều như vậy bao giờ”, anh Một nói.