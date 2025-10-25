Tiểu sử tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

|
Đỗ Thanh Bình
Bộ trưởng Nội vụ
Sinh ngày 15/3/1967 tại Huyện Thới Bình, Cà Mau
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Thạc sĩ Kinh tế
9/1983-4/1992
Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận; cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
5/1992-9/1994
Phó bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận
1/2002-10/2005
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận
11/2005-9/2010
Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận
10/2015-6/2018
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang
7/2018-6/2020
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
24/7/2020
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025
9/2025
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ
10/2025
Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026