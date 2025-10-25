Tiểu sử tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Trước khi trở thành Bộ trưởng Nội vụ, ông Đỗ Thanh Bình từng là Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 9/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Đỗ Thanh Bình Bộ trưởng Nội vụ Sinh ngày 15/3/1967 tại Huyện Thới Bình, Cà Mau - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII - Đại biểu Quốc hội khóa XV Thạc sĩ Kinh tế 9/1983-4/1992 Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận; cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 5/1992-9/1994 Phó bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận 1/2002-10/2005 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận 11/2005-9/2010 Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận 10/2015-6/2018 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang 7/2018-6/2020 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 24/7/2020 Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 10/2020 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 9/2025 Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ 10/2025 Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026