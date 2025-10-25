Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:13 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Trước khi trở thành Bộ trưởng Nội vụ, ông Đỗ Thanh Bình từng là Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 9/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Do Thanh Binh Noi vu anh 1

Đỗ Thanh Bình

Bộ trưởng Nội vụ

Sinh ngày 15/3/1967 tại Huyện Thới Bình, Cà Mau

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thạc sĩ Kinh tế

9/1983-4/1992

Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận; cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

5/1992-9/1994

Phó bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận

1/2002-10/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

11/2005-9/2010

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

10/2015-6/2018

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

7/2018-6/2020

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

24/7/2020

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025

9/2025

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

10/2025

Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Thanh Hà

