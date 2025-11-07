Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh tin cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở Cần Thơ

  • Thứ sáu, 7/11/2025 17:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin kèm hình ảnh con cá sấu dài hơn 1m được cho là xuất hiện tại ấp Phụng Tường 2 (xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ) lan nhanh trên mạng xã hội, khiến người dân lo lắng.

Ngày 7/11, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh “cá sấu xuất hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ (TP. Cần Thơ)” cùng lời cảnh báo “Bà con cảnh giác nhé”, khiến nhiều người dân lo lắng.

Ca sau Can Tho anh 1

Hình ảnh con cá sấu được cho là xuất hiện trong vườn nhà dân ở xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ.

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh và tổ chức truy tìm con cá sấu được cho là dài khoảng 1,5 m, nặng 30-40 kg.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ nhận tin báo từ một người dân về việc phát hiện cá sấu nổi trên mặt nước tại con kênh dẫn vào mương vườn. Khi người dân xung quanh kéo đến thì không thấy con cá sấu đâu nữa.

Lực lượng công an cùng dân phòng và người dân địa phương đã rà soát khu vực nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền xã đã yêu cầu các ấp tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực đang bị ngập sâu.

Bắt được cá sấu quý hiếm nặng hơn 50 kg ở phố biển Quy Nhơn

Một con cá sấu nặng hơn 50 kg thuộc nhóm IB được người dân phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bắt được và giao nộp lên chính quyền.

20:16 22/10/2025

Bắt được cá sấu nặng 80 kg tấn công người ở Khánh Hòa

Con cá sấu tấn công người đi câu cá ở Khánh Hòa nặng khoảng 80kg, dài 2,65m. Sau khi bắt được cá sấu, địa phương bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để xử lý.

18:05 13/10/2025

Nam thanh niên ở Khánh Hòa bị cá sấu tấn công khi đi câu cá

Một con cá sấu sổng khỏi khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa và tấn công người đi câu cá gây thương tích.

18:02 9/10/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/xac-minh-tin-ca-sau-xuat-hien-trong-vuon-nha-dan-o-can-tho-post1794241.tpo

Nhật Huy - Xuân Lương/Tiền Phong

Cá sấu Cần Thơ Cá sấu Cá sấu miền Tây Cá sấu Cần Thơ Cá sấu quý hiếm Cá sấu trong vườn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý