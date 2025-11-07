Xác minh tin cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở Cần Thơ

Ngày 7/11, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh “cá sấu xuất hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ (TP. Cần Thơ)” cùng lời cảnh báo “Bà con cảnh giác nhé”, khiến nhiều người dân lo lắng.
|
Hình ảnh con cá sấu được cho là xuất hiện trong vườn nhà dân ở xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ.
Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh và tổ chức truy tìm con cá sấu được cho là dài khoảng 1,5 m, nặng 30-40 kg.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ nhận tin báo từ một người dân về việc phát hiện cá sấu nổi trên mặt nước tại con kênh dẫn vào mương vườn. Khi người dân xung quanh kéo đến thì không thấy con cá sấu đâu nữa.
Lực lượng công an cùng dân phòng và người dân địa phương đã rà soát khu vực nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền xã đã yêu cầu các ấp tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực đang bị ngập sâu.
