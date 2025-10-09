Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam thanh niên ở Khánh Hòa bị cá sấu tấn công khi đi câu cá

  • Thứ năm, 9/10/2025 18:02 (GMT+7)
  • 18:02 9/10/2025

Một con cá sấu sổng khỏi khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa và tấn công người đi câu cá gây thương tích.

Ngày 9/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự để tìm và vây bắt con cá sấu tấn công một người dân khi đang đi câu cá.

Theo ông Hiệp, vào khoảng sáng 8/10, một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu khoảng 10 kg tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

ca sau tan cong anh 1

Nam thanh niên bị cá sấu tấn công thương tích.

Theo Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, nhận được tin báo, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối.

Được biết, con cá sấu là của một khu du lịch sinh thái trên địa bàn bị sổng chuồng. Phía khu du lịch này cũng cử nhân lực để đi tìm con cá sấu, nhưng hiện nay nước sông Chò đục khiến việc phát hiện, lùng bắt cá sấu gặp khó khăn.

Phùng Quang/Tiền Phong

