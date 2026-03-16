Nhiều nơi ở Nam Bộ mưa trái mùa kỷ lục

Ngày 27/2, một trận mưa rất lớn trút xuống khu vực Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau với lượng mưa trên 100 mm, vượt gấp hai lần kỷ lục mưa trái mùa được thiết lập vào 10 năm trước ở đây.

Tháng 2 và nửa đầu tháng 3, đang trong thời gian cao điểm mùa khô, Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ xuất hiện nhiều trận mưa trái mùa.

TPHCM đón mưa trái mùa vào ngày 6/3.

Đáng kể nhất, ngày 27/2, mưa lớn diện rộng bao trùm khu vực, trong đó nhiều điểm đo ghi nhận kỷ lục vượt lịch sử lượng mưa tháng 2 như tại Vĩnh Long, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, An Giang, Cà Mau. Một số nơi phá vỡ kỷ lục được giữ trong nhiều năm như điểm đo Lắk (Đắk Lắk) 39 năm, An Khê (Gia Lai) 37 năm, Ayunpa (Gia Lai) 28 năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Nam Bộ, Tây Nguyên đang trải qua một mùa khô mưa nhiều hơn so với trung bình các năm.

Vào tháng 2, Nam Bộ xảy ra hai đợt mưa lớn diện rộng trong đó có ngày mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nửa đầu tháng 3, thêm một đợt mưa trái mùa ở khu vực từ ngày 5-7. Tổng lượng mưa trong tháng 2 và đầu tháng 3 ở khu vực cao hơn trung bình nhiều năm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà mùa khô năm nay cũng xảy ra nhiều trận mưa lớn, chủ yếu do các đợt không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió tại đây. Tháng 2, khu vực này ghi nhận 4 đợt mưa, chỉ trong nửa đầu tháng 3, thêm 3 đợt mưa lớn diện rộng xảy ra ở khu vực này.

Đáng lưu ý, đợt mưa hai ngày 13-14/3, nhiều điểm đo ghi nhận mưa rất lớn từ 100 tới 200 mm, riêng đỉnh Bạch Mã (Huế) lượng mưa lên tới gần 500 mm chỉ trong một đêm, là lượng mưa đặc biệt lớn trong mùa khô.

Số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 3, Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 60 tới 120 mm, đặc biệt Nam Đông (Huế) cao hơn 189 mm.

Một số nơi ghi nhận thiệt hại do mưa lớn ở Tây Ninh, đợt mưa ngày 8/3 làm nhiều căn nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, đường điện bị ảnh hưởng.

Đợt mưa ngày 3/3 trên địa bàn xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi gây gió xoáy mạnh, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến hoa màu và một số công trình phụ trợ. Mới nhất, đợt mưa ngày 13-14/3 đã khiến cầu tạm qua sông Ví (xã Trà Liên, Đà Nẵng) bị cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4, tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ) vẫn có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Đây cũng là thời kỳ giao mùa nên trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.