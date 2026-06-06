Khởi tố đối tượng sản xuất, bán thực phẩm không rõ nguồn gốc quy mô lớn

Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ngày 6/6, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…Ảnh: TTXVN.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.000 kg hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc…

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi “Nem chua rán Hà Nội” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và Thương mại thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội sản xuất.

Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan Công an xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và Thương mại thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội”.

Vì hám lợi, Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác như thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly, Thanh Hóa, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, đối tượng tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: TTXVN.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thực hiện đúng quy trình bảo quản, chế biến và kinh doanh. Tuyệt đối không sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình bằng cách lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng và các thông tin liên quan trước khi mua hoặc sử dụng.