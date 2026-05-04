Liên tiếp phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp nghỉ lễ

Trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ, Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển mỹ phẩm nghi nhập lậu và vịt giống không rõ nguồn gốc.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về bảo đảm an ninh, trật tự dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đội CSGT đường bộ số 3 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong một tuần triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Xe tải chở 100 hộp mỹ phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 26/4/2026, tại Km3+600 Quốc lộ 18C, tổ công tác số 1 phát hiện ôtô tải BKS 15B-259.28 có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra. Phương tiện do P.T.Đ. (SN 2007, trú tại Hải Phòng) điều khiển, chở 100 hộp mỹ phẩm có bao bì in chữ nước ngoài, nghi là hàng nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh xác minh, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 23h05 ngày 1/5/2026, tại Km258 Quốc lộ 18, tổ công tác số 12 tiếp tục phát hiện ôtô tải pickup cabin kép BKS 14K-153.21 lưu thông hướng Móng Cái - Quảng Hà có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, phương tiện do N.V.T. (SN 1996, trú tại Quảng Ninh) điều khiển, chở 22 lồng nhựa, bên trong có 2.860 con vịt giống khoảng 10 ngày tuổi. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Tài xế chở gần 3.000 cá thể vịt giống không nguồn gốc.

Vụ việc sau đó được lập biên bản, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian cao điểm nghỉ lễ, Đội CSGT đường bộ số 3 tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến.