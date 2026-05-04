Cựu viện trưởng nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng khi đưa thuốc vào bệnh viện

Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo có kháng cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại nhiều cơ sở y tế cổ truyền trên cả nước.

Theo đó, phiên tòa phúc thẩm này được xét xử công khai và do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm Chủ tọa. Trong số 15 bị cáo kháng cáo, Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và xin miễn trách nhiệm hình sự tội "Đưa hối lộ".

Bản án sơ thẩm trước đó xác định, với vai trò là Tổng giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3/2/2026, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Quyền phải chấp hành chung là 19 năm tù.

Liên quan, quá trình Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch doanh nghiệp này) đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Bị cáo Phạm Văn Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bị cáo Cách bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ", bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo tài liệu tố tụng, Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế. Theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong việc cung cấp thuốc.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi bị cáo Cách bị khởi tố, Huỳnh Nguyễn Lộc đã chuyển 7 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu bị cáo Cách) để trả lại một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận từ Công ty Dược Sơn Lâm. Cơ quan tố tụng cho rằng đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên cần được xem xét, xử lý trong cùng vụ án.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào cơ sở y tế cổ truyền này.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) và Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) cũng kháng cáo toàn bộ bản án. Trước đó, 2 bị cáo này đều nhận mức án 2 năm tù giam.

Ngoài ra, 10 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo hoặc xin được miễn hình phạt.

Cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, BHXH xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện, nên khó khăn trong việc điều tra, xử lý.

Hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.