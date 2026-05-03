Tạm giữ các đối tượng phạm pháp, bị truy nã

Việc liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã cho thấy tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng tuyến biên giới để lẩn trốn.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 4 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm khi các đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Cụ thể, vào tối 30/4, tại luồng nhập cảnh Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận 2 đối tượng là Trần Duyên Thịnh (sinh năm 1996) và Nguyễn Tuấn Nam (sinh năm 1992) cùng trú tại Hà Nội. Đây là 2 đối tượng bị truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú sau quá trình được các cơ quan chức năng vận động.

Đối tượng Trần Duyên Thịnh và Nguyễn Tuấn Nam (đứng giữa) cùng trú tại TP Hà Nội, bị truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: TTXVN phát.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và lập biên bản, cả hai đã được bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội để di lý về địa phương xử lý.

Tiếp đó, ngày 1/5, cũng tại luồng nhập cảnh, tổ công tác Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm 2 trường hợp với các tội danh nghiêm trọng hơn.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1996, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã bị sa lưới ngay khi vừa đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam; đây là đối tượng đang bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1997, trú tại thôn Hà Môn, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị). Hải là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm do có liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc, đồng thời thông báo và thực hiện các thủ tục bàn giao các đối tượng cho Công an các tỉnh liên quan để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: TTXVN phát.

Việc liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã tại cửa khẩu cho thấy sự cảnh giác cao độ của lực lượng Biên phòng và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Biên phòng Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng tuyến biên giới, cũng như ngày nghỉ lễ để lẩn trốn.

Ngày 3/5, Công an xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Phước (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh). Đây là nghi phạm trong vụ dùng dao sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi trong vụ án xảy ra cùng ngày.

Khoảng 12h, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công bàng hoàng nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến, nhiều người chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Lực lượng công an khống chế nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con 2 tháng tuổi gây rúng động dư luận tại xã Vĩnh Công, Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát.

Trong cơn mất kiểm soát, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, khi cha mẹ ruột của Phước chạy vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công, gây thương tích nặng. Các nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Đồng thời, khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Vụ việc hiện gây rúng động dư luận địa phương bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng.