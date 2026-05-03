Bắt giữ đối tượng dùng dao chém vợ và con tử vong, cha mẹ thương tích

Công an tỉnh Tây Ninh đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Đối tượng gây ra vụ án trên đã bị khống chế.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Vĩnh Công, Viện kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại căn nhà thuộc ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Công an khống chế nghi can P.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều người dân sống gần nhà N.T. P. (tên thường gọi là Phú, SN 1994, ngụ ấp Kỳ Châu) nghe tiếng kêu cứu của những người thân trong nhà của P.

Mọi người chạy đến thì phát hiện P. cầm hung khí tấn công nhiều người trong nhà. Do P. quá hung hãn, manh động nên mặc dù đến gần nhưng không ai dám vào can ngăn, nên gọi điện báo với Công an.

Mẹ của P. bị P. chém bị thương.

Công an xã Vĩnh Công có mặt tại hiện trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ áp sát tước hung khí và khống chế P. đưa về trụ sở.

Tại hiện trường, vợ của P. là chị Đ.T.T. và đứa con nhỏ 2 tuổi tử vong, trên người nhiều vết thương. Cha và mẹ của P. bị chém nhiều nhát, thương tích nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ án gây rúng động vùng quê.

Các đơn vị nghiệp vụ đang kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với P. để làm rõ. Hiện P. chưa tỉnh táo để lấy lời khai.