Tạm giữ hình sự đối tượng có 8 tiền án cướp giật tài sản

Sau một ngày thực hiện hành vi cướp giật tài sản, Nguyễn Văn Dũng, đối tượng có 8 tiền án, tiền sự, đã bị các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại khối Yên Giang, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 28/4, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo về việc có người phụ nữ trong lúc đang mua hàng tại một ki ốt ở khối Hồng Vinh, phường Trường Vinh đã bị cướp giật 1 túi xách; bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 5,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng và tang vật vụ án.

Do vụ việc xảy ra tại khu vực Chợ Vinh có đông người qua lại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra truy xét ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì tại hiện trường không có camera an ninh, vụ việc diễn ra nhanh nên bị hại và người chứng kiến không thấy rõ đặc điểm của đối tượng.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, vào khoảng 15h ngày 29/4, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng gây án. Đó là Nguyễn Văn Dũng.

Xác minh nhanh thân nhân xác định Dũng là người nghiện ma túy, không có nơi cư trú rõ ràng. Đặc biệt, Dũng có tới 8 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Dũng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, bảo quản kỹ tài sản khi có mặt ở những nơi đông người, tránh để tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi.

Khi xảy ra vụ việc cần cố gắng ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại xe, biển số xe và tri hô để mọi người trợ giúp, sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc đến cơ quan Công an gần nhất trình báo.